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北醫大開發VR影片 模擬病人臨終護理過程

2025/4/9 17:02（4/9 17:26 更新）
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台北醫學大學護理學院暨附屬醫院護理團隊9日發表「臨終護理」虛擬實境（VR）影片，透過VR眼鏡，協助護理學生及新進護理師模擬真實護理情境，強化臨床教育。（北醫大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月9日
台北醫學大學護理學院暨附屬醫院護理團隊9日發表「臨終護理」虛擬實境（VR）影片，透過VR眼鏡，協助護理學生及新進護理師模擬真實護理情境，強化臨床教育。（北醫大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年4月9日
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（中央社記者陳至中台北9日電）台北醫學大學和台灣仁本合作，拍攝1部360度虛擬實境（VR）影片，呈現臨終護理的過程，提升新進護理師陪伴病人生命的最後一刻的實務能力，並涵蓋家屬的哀傷處理支持。

北醫大今天在台北發表這部20分鐘的VR影片，由受過專業訓練的護理人員擔任片中角色，搭配衛教字卡和實際操作影片，模擬真實護理情境。

護理學院副院長邱曉彥表示，近年在醫療現場發現，不少年輕護理師因不熟悉或第一次執行「遺體護理」，感到緊張不安。

邱曉彥提到，這部影片詳細展示清潔、拔管、穿衣等正確步驟。例如在清潔過程中，護理人員會使用溫熱毛巾擦拭遺體，並告知病患正在進行的動作，讓家屬透過參與臨終照護的「儀式感」，減少哀傷情緒。

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目前「臨終護理」VR影片已導入學校課程，並計劃用於北醫體系3家附屬醫院護理師的新人訓練及在職教育。未來北醫大將拍攝不同護理主題的照護影片，並推廣到社會大眾，讓更多人受益。

護理學院院長蔡佩珊表示，生老病死的過程中，護理人員始終陪伴在患者身邊，走完人生的最後一哩路。期盼這支影片能幫助護理學生加強實務能力，並進一步提升台灣護理師的價值。（編輯：管中維）1140409

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