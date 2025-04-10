台鐵海風號、山嵐號周邊商品上架 馬卡龍色系吸睛

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）台鐵公司慶祝觀光列車「海風號」新路線12日開始營運，「山嵐號」19日首航，推出便當等多款馬卡龍色系周邊商品，相當吸睛，今天起上架銷售。

台鐵發布新聞稿，海風號、山嵐號周邊商品以精緻優雅為概念，搭配馬卡龍色系輕柔紓壓，相當吸睛。

6款海風號、山嵐號周邊商品，包括經典不敗不鏽鋼便當空盒，盒蓋是半立體斜面加高打凸文字；高顏質造型保溫提袋將列車特色簡化繪製，外觀搶眼；一卡通為透明材質票卡，在山海景不同光影變化下呈現獨特層次。

還有多功能積木萬年曆、海風號車頭或車廂積木組；山嵐、海風號微型積木，積木相關商品都預計4月下旬上市。

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海風號及山嵐號都是雄獅旅行社營運，海風號新路線是往返南港與宜蘭間，每週五、六、日運行；山嵐號將行駛於花東縱谷，每週四、五、六、日行駛。

雄獅旅行社說，海風號對外銷售的新路線行駛時間12日開始，但明天會先有企業包團的列車。（編輯：陳政偉）1140410