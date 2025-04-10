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實驗教育納EDU帳號服務 教育部已開通47機構權限

2025/4/10 12:32
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（中央社記者陳至中台北10日電）教育部推動的EDU帳號能快速登入多個學習平台，受到中小學歡迎，近期更將實驗教育納入服務對象，截至今年4月已開通47間機構的權限，和體制內學生享受一樣的線上資源。

教育部次長葉丙成去年7月出席「2024實驗教育論壇暨嘉年華」活動時提到，他之前參與實驗教育機構「無界塾」，發現學生如果沒有EDU帳號（教育體系身分認證服務提供的單一帳號），想用Google Classroom，都要寫信給Google，努力證明「無界塾」真的是學校、不是補習班，不是要騙取免費資源，相當麻煩。

另外，政府透過「數位學習精進方案」等政策，投入大量經費，提供師生許多資訊科技和OFFICE 365等雲端工具資源，也往往須EDU帳號才能使用。

教育部今天回應中央社指出，目前已開放實驗教育機構透過教育體系身分認證服務，使用數位學習資源，截至今年4月，已開通47間機構的相關權限，並持續鼓勵各機構申請加入。

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然而，仍有一些實驗教育的學生（如在家自學），沒有將學籍設於任何學校或實驗教育機構，恐成EDU帳號的孤兒。教育部表示，學生、家長如有需求，可撥打教育體系身分認證服務客服專線，辦理帳號申請作業。

目前「教育體系身分認證服務」已結合因材網、Cool English、教育媒體影音、教育大市集等官方學習資源，以及PaGamO、均一教育平台、學習吧等民間平台，都可用單一帳號登入，教育部也持續邀請公部門或民間團體，申請介接這項服務。（編輯：李錫璋）1140410

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