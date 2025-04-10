新科技導入交安教育 擬真體驗潛在道路危險

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）交通部今天舉行道安記者會，介紹新科技導入交通安全教育計畫，透過平板數位教學，讓小學到高中學生，以擬真方式體驗潛在的道路危險，包括步行、騎自行車、機車等多種情境。

交通部長陳世凱說，道安最重要是所有用路人都有正確的觀念，兒童愈早建立良好的用路習慣，長大就會成為負責任的用路人，台灣交安教育常遭詬病，日本的交安教育是很好的典範，交通部與教育部合作推出交安教育軟體。

陳世凱說，運輸研究所開發新興科技導入交通安全教育，以沉浸式體驗教學，降低錯誤行為及提升對安全行為的理解，於國小、國中、高中階段，分別學習正確的交通安全觀念，未來也將就交通禮儀研議納入考訓內容。

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交通部表示，新開發的這套交通安全教育軟體，是設計教學輔助軟體結合學校使用平板的數位教學方式，提供道路擬真情境讓學生體驗用路過程，學習主題包括：行人步行演練、自行車騎乘演練、機車騎乘演練，有4個題型、10多種情境，例如，經過施工區該如何通行等，騎車遇到閃光號誌時的正確做法，讓學生了解道路的潛在危險，並建立正確的交安觀念。

交通部說，這套交安軟體於19所學校完成教學測試及評估，學生及教師對這種寓教於樂的教學形式高度肯定。後續規劃於交通部及教育部教材平台上架，供學校下載使用，另協調教育部將其列入學校交通安全課程教材及教案中。（編輯：管中維）1140410