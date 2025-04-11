歌詩達郵輪故障滯留沖繩今返航 預計12日抵台

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（中央社記者余曉涵台北11日電）歌詩達郵輪旗下的莎倫娜號因故障滯留日本沖繩1天，今天上午出發將返回基隆港。航港局指出，預計明天上午6時30分抵達基隆港，已請船方提補償方案，將視需要會同消保官協助旅客持續與船方協調。

歌詩達郵輪莎倫娜號8日搭載3000多名旅客從基隆出發，因機械故障停留日本沖繩那霸，船上旅客組自救會要求船方退回旅費並支付到港後返家交通費，尚待與船方協商。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，交通部長陳世凱已立即責成航港局於今天上午緊急邀集消保單位、觀光署、台灣港務股份有限公司、包船旅行社、船務代理等單位召開應變會議，以協助旅客儘速返台，並維護消費者合理權益。

航港局指出，目前郵輪已完成修復，並於今天上午10時45分自日本沖繩出發返回基隆港，預計明天上午6時30分抵達基隆港，已請船方將相關資訊充分向旅客說明。

針對船方所提補償方案，航港局表示，將視需要會同消保官協助旅客持續與船方協調。

航港局指出，船方對於返台行程延遲補償部分，表示是依該公司全球營運規範辦理，但在應變會議中承諾願評估進一步補償作法，目前暫無具體承諾，航港局將持續追蹤，以維護消費者合理權益。

根據航港局掌握，歌詩達郵輪這次的航程是8日到11日，由基隆港出發，中途停靠那霸、石垣島的航程，船上共3536名旅客，其中台灣旅客為3387名，有關延遲返台相關影響的補償機制，船公司已提供每名旅客50美元（約新台幣1637元）船上消費金，並獲日方同意旅客可於4月10日可下船自由活動，但該航程延後一日影響後續航程。

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原訂今天出發的航程已經取消，航港局說，已經請各旅行社通知旅客原訂行程取消，並提供旅客可全額退費，無手續費，或由受影響旅客選擇未來搭乘6月25日至9月3日期間莎倫娜號（同艙等）行程，與每艙房100美元（約新台幣3274元）船上消費金，倘沒有用完仍可退款補償方案。

另外，航港局說，明天將偕同及港務公司，成立現場應變小組，並請旅行社與船代今天及至明天旅客抵港通關作業完成前派員至現場協助。（編輯：陳政偉）1140411