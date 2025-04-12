泰國飛台東包機直航 首航遇側風先轉高雄再抵台東

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東-泰國包機直航，今天首航從泰國飛台東班機降落前受側風影響，轉降高雄機場加油後再飛台東豐年機場降落，延誤2個多小時，台東縣長饒慶鈴到機場向旅客致意。

台東縣政府今天辦理台東-泰國包機直航，上午首航從泰國飛到台東豐年機場，等待接機的台東各界人士和準備搭機飛往泰國的台東遊客在機場守候，看到飛機即將降落卻又掉頭飛離，大家感到納悶，旅行社人員表示，因側風飛機無法降落，暫時飛往高雄國際機場。

原定上午10時降落台東豐年機場，直到中午12時40分才降落，饒慶鈴和縣政府相關人員到場致意。

饒慶鈴說，台東-泰國包機直航班機，今天搭載泰國155名旅客搭乘波音737-800班機，原定上午10時降落台東機場，但受側風影響，為旅客安全考量，機長決定轉降高雄國際機場加油並待天候改善後再飛到台東，最終從12時10分高雄起飛，並於12時40分順利抵達台東機場。

她表示，台東縣政府及台東航空站在第一時間，先向候機乘客說明飛機延誤的原因，她也親自到場向遊客致意，感謝所有旅客的耐心等候與理解，也感謝泰獅航空機師與幕後團隊在天候不佳下展現專業與應變能力，順利將旅客安全送達台東。

饒慶鈴表示，這次包機不僅促進國際旅遊交流，更象徵縣府積極推動觀光國際化的願景。未來將持續爭取更多國際直航航線，讓台東成為世界旅人心中重要的旅遊據點。

透過 Google News 追蹤中央社

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，縣政府團隊全力以赴、克服各項挑戰，今天能順利迎來泰國旅客直達台東，是所有團隊努力的成果。感謝旅客的配合與耐心，也歡迎到台東，親身體驗這片土地的自然之美與文化魅力。

這次的行程安排了泰國潑水節（Khao San Road Songkran Festival）文化體驗，象徵潔淨與重生的節慶活動深受旅客喜愛。而旅客來台後，將參訪台東著名景點，如全台規模最大的坡地牧場「初鹿牧場」、富含鐵道文化的「悟饕池上飯包文化故事館」，以及四季風光各異的「伯朗大道」，讓泰國旅客深度體驗台東的魅力。（編輯：李錫璋）1140412