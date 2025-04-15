早安世界》中選會：41件罷免案涉偽造或死亡連署 已陸續告發
中選會：41件罷免案涉偽造或死亡連署 已陸續告發
中選會表示，2月間共收到61件罷免案，經各地依法定程序完成查對後，其中可能涉及連署偽造或包含已死亡民眾（即所謂幽靈連署）的達41件。截至4月11日，中選會已向最高檢察署告發39件，其餘2件待彙整資料後，也會依法告發。北檢偵辦幽靈連署案，查出民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體疑涉偽造提議書，14日指揮調查局搜索、約談李孝亮等6名被告。檢察官漏夜複訊後，15日凌晨諭令劉思吟、賴苡任、滿志剛50萬元交保，李孝亮、劉女丈夫林叡30萬元交保，陳冠安20萬元交保，均限制出境出海。（看完整報導）
薪資成長超越通膨 前2月實質總薪資增幅4年同期次高
主計總處14日公布2月工業及服務業薪資統計，由於薪資成長幅度超越通膨，今年前2月人均實質總薪資年增0.85%，為近4年同期次高。主計總處另以去年12月，今年1、2月年終獎金及績效獎金等非經常性薪資（不含加班費）估算廠商發放年終獎金情形，結果顯示今年工業及服務業年終發放月數為1.72個月、新台幣8萬1368元。（看完整報導）
陽明山火災逾5小時後撲滅 初估燒32公頃七星山部分步道暫封閉
陽明山14日火災延燒超過5小時後撲滅，國家公園署初估燃燒面積約32公頃，將巡檢小油坑登山口至七星山主峰步道設施，步道暫時封閉。起火原因初判與國研院國網中心執行一項科研計畫所設置的空氣品質感測儀有關，詳細原因仍待確認。國科會主委吳誠文表示已啟動內部調查，並要求轄下各機關檢視所有科研器材維護，避免發生類似憾事。（看完整報導）
Meta被爆審查台港內容 美議員請祖克柏赴國會作證
Facebook前全球政策總監溫恩－威廉斯9日在美國參議院作證指出，Meta執行長祖克柏為了中國市場豐厚的利潤與中共當局合作，甚至親自設計及實施臉書審查工具。溫恩－威廉斯說，只要台港貼文瀏覽次數破萬，審查工具就會自動將貼文提交「總編輯」檢視。參議院犯罪與反恐小組委員會主席、共和黨籍聯邦參議員霍利11日致函祖克柏，請他赴國會就所有指控宣誓作證。（看完整報導）
俄羅斯對烏克蘭發動攻擊至少34死百人傷 世界領袖強烈譴責
烏克蘭當局表示，13日上午2枚彈道飛彈擊中俄羅斯邊境的烏克蘭北部城市蘇米市中心，造成至少34人死亡，100多人傷。全球多國領袖齊聲譴責俄羅斯的飛彈攻擊，這是俄軍對烏克蘭數月來以最致命的攻擊之一。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲川普訪問烏克蘭，以便進一步了解俄羅斯入侵造成的破壞。（看完整報導）
尹錫悅被控主導內亂 出庭否認所有罪狀
前韓國總統尹錫悅涉嫌主導內亂遭檢方起訴，韓國法院14日就此案首次庭審，尹錫悅否認檢方提出的所有罪狀，並將緊急戒嚴稱為「在非暴力狀況下即刻接受國會的要求解除的短短幾小時事件」，主張將此指為內亂不符合法理。（看完整報導）
爭取民主逾30年 香港民主黨不敵政治環境改變正式解散
有超過30年歷史的香港民主黨終於逃不出解散的命運。2019年香港爆發「反送中」運動之後，港府實施國安法，泛民主黨派在空前緊張的政治氛圍下紛紛自行解散。其中由知名律師與民主派人士李柱銘創立的民主黨在今年2月宣布展開解散程序，4月13日召開特別會員大會，超過100人出席，並以絕大多數票通過授權中央委員會處理解散事宜。（看完整報導）
17日前日夜溫差大 18日起鋒面接近轉悶熱
氣象署表示，17日前天氣變化不大，各地大多晴朗穩定，東半部零星降雨，白天溫暖微熱，高溫約30度左右，但夜間清晨因輻射冷卻，普遍低溫約16至18度，要留意日夜溫差。18日至20日鋒面接近、通過，中部以北易有局部短暫陣雨，各地高溫仍在攝氏30度上下，感受悶熱。（看完整報導）
曾豪駒接任WBC台灣隊總教練 盼明年1月啟動集訓
樂天桃猿正式同意曾豪駒接任世界棒球經典賽（WBC）台灣隊總教練。曾豪駒去年底率領台灣隊在世界12強棒球賽登頂、抱回世界冠軍，今年初在世界棒球經典賽資格賽再率隊取得2026年經典賽正賽門票。中職發表聲明向樂天球團表達感謝，預計4月底啟動國家隊後勤運作。曾豪駒希望提早展開集訓，讓球員進入備戰狀態，集訓暫定明年1月中旬啟動。（看完整報導）
專訪／黑松擁抱變革邁向下一個百年 3大戰略搶占新世代味蕾
成立於1925年的黑松企業，從彈珠汽水起家，現今已成為橫跨飲料、酒品、保健食品，年營收逾百億元的百年企業。黑松董事長張斌堂說，百年歷史可以是資產，也可能是包袱，黑松選擇擁抱變革，在新時代中，誰能先「占領」消費者的嘴，誰就是贏家。黑松企業能走過100年，讓不少人好奇黑松家族的維繫方式，是否有經營百年的秘訣？張斌堂回應，「關鍵在於具有經營的韌性」。（看完整報導）
開箱老照片》台灣第一組氣象衛星 福衛三號升空
遠在天邊的衛星，卻能讓我們掌握地球的氣象動態。2006年4月15日，福爾摩沙衛星三號在美國加州成功發射，成為全球第一個氣象衛星星系。福衛三號由6顆微衛星組成，能即時蒐集全球大氣的GPS折射訊號，用以預測氣候、追蹤氣象變遷等，被譽為「太空中最精準的溫度計」。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》中選會：41件罷免案涉偽造或死亡連署 已陸續告發2025/04/15 07:48
- 2025/04/14 07:26
- 2025/04/13 07:37
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。