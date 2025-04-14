加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

薪資成長超越通膨 前2月實質總薪資增幅4年同期次高

2025/4/14 20:27（4/14 20:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（中央社檔案照片）
示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北14日電）主計總處今天公布2月工業及服務業薪資統計，由於薪資成長幅度超越通膨，今年前2月人均實質總薪資年增0.85%，為近4年同期次高紀錄。

主計總處統計，2月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬7296元，年增3.02%；獎金及加班費等非經常性薪資1萬886元，合計後總薪資平均數為5萬8182元。

相較於名目薪資，民眾更關注考量物價因素的實質薪資表現。主計總處指出，今年1至2月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7371元，較去年同期成長2.95%，累計總薪資平均數也成長2.99%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

剔除物價因素後，前2月實質經常性薪資平均年增0.81%，累計實質總薪資平均數年增0.85%，分別創近4年同期最高及次高。主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，這顯示薪資成長超越通膨。

以單月表現來看，2月實質經常性薪資成長速度連11個月超越通膨。不過譚文玲提醒，一般觀察實質薪資，仍以累計數據來看，較能反映趨勢。（編輯：楊蘭軒）1140414

#主計總處
#薪資
#通膨
#譚文玲
延伸閱讀
114年平均年終1.72個月優於去年 金融保險業穩坐冠軍113全年總薪資平均6萬984元創新高 AI旺電子零組件業強力助攻5月報稅季將開跑 多口之家、單身族減稅紅包一次看AI需求強 2月電子零組件業加班工時26.9小時飆次高
譚文玲
年後轉職潮 2月失業率升至3.34%仍寫25年同月新低AI發威 去年11月底製造業職缺率3.04%創逾2年新高
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：