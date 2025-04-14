薪資成長超越通膨 前2月實質總薪資增幅4年同期次高

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）主計總處今天公布2月工業及服務業薪資統計，由於薪資成長幅度超越通膨，今年前2月人均實質總薪資年增0.85%，為近4年同期次高紀錄。

主計總處統計，2月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬7296元，年增3.02%；獎金及加班費等非經常性薪資1萬886元，合計後總薪資平均數為5萬8182元。

相較於名目薪資，民眾更關注考量物價因素的實質薪資表現。主計總處指出，今年1至2月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7371元，較去年同期成長2.95%，累計總薪資平均數也成長2.99%。

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剔除物價因素後，前2月實質經常性薪資平均年增0.81%，累計實質總薪資平均數年增0.85%，分別創近4年同期最高及次高。主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，這顯示薪資成長超越通膨。

以單月表現來看，2月實質經常性薪資成長速度連11個月超越通膨。不過譚文玲提醒，一般觀察實質薪資，仍以累計數據來看，較能反映趨勢。（編輯：楊蘭軒）1140414