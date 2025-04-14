114年平均年終1.72個月優於去年 金融保險業穩坐冠軍

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）主計總處今天公布114年2月薪資統計，一併揭露114年年終獎金發放情形，工業及服務業年終獎金平均發放月數為1.72個月，優於113年的1.69個月；年終獎金發放月數前3名，由金融及保險業3.74個月穩坐冠軍，製造業2.17個月居次。

主計總處以去年12月，今年1、2月年終獎金及績效獎金等非經常性薪資（不含加班費）估算廠商發放年終獎金情形，結果顯示，今年工業及服務業年終發放月數為1.72個月、新台幣8萬1368元。

若按行業別觀察，金融及保險業以3.74個月奪冠，優於113年的3.66個月，其次是製造業2.17個月，第三則是運輸及倉儲業的1.97個月。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，受惠人工智慧（AI）商機大爆發，製造業當中的電腦電子產品及光學製品製造業年終達3.46個月，電子零組件製造業也有2.92個月。

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譚文玲接著表示，運輸及倉儲業底下的海運業，受到出口暢旺拉抬，年終達5.69個月，航空運輸則因疫後旅遊熱絡，也有3.92個月。

至於2月薪資統計，主計總處指出，2月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7296元，年增3.02%；獎金及加班費等非經常性薪資1萬886元，合計後總薪資平均數為5萬8182元；經常性薪資中位數為3萬7986元，年增2.89%。（編輯：楊凱翔）1140414