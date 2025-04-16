桃園生命線113年接聽1.3萬通 募志工全天不打烊

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市生命線協會今天指出，統計113年專線服務進線量高達1萬3000通，為加強對求助者精神健康關懷，招募防治專線志工，盼透過專業情緒支持等方式培訓強化陪伴服務。

桃園市生命線協會今天發布新聞稿表示，統計113年專線服務進線量高達1萬3000通，求助內容其中精神健康問題達2787人次、家庭問題為1183人次、職場壓力相關為907人次，另還涉及人際關係、經濟困難、長照困境、生活適應等多重困擾及其他。

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桃園市生命線協會主任張翠華接受媒體聯訪指出，協會深耕桃園34年，長年致力提供1995的24小時心理支持專線服務，在求助者面臨生理、心理、社會關係等各方面改變或困擾時，協會希望透過提供關懷服務，成為情緒支持，提供求助者繼續往前走的力量。

桃園市生命線協會前理事長郭國卿表示，感謝國際扶輪社3502地區協助申請國際扶輪基金會全球獎助金，在今天贊助相關計劃，協助訓練設備更新，提升志工訓練能量及訓練電子化，加強關懷相關訓練課程。（編輯：戴光育）1140416