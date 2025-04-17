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個別醫院總額 專家籲落實分級診療

2025/4/17 12:15
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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）個別醫院總額制度上路，外界擔憂可能造成「醫療人球」問題。專家今天疾呼落實分級診療，透過制度引導民眾改變就醫習慣，否則恐導致非緊急醫療遞延等影響民眾權益風險。

健保總額是匡列預算金額，醫療服務給付事後論點數計算，服務爆量點值會稀釋，衛福部中央健康保險署今年推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，俗稱醫院個別總額或小總額制度，每家醫院年度健保點數預設上限，超過部分就打折或不給付。

台灣各地陸續實施個別醫院總額制度，最晚執行的台北區也從今年4月起上路。台大醫院院長吳明賢昨天提出「會不會有醫療人球？」等憂心，直指國外經驗看來都會出現這狀況。

新光醫院行政副院長、台灣醫務管理學會理事長洪子仁今天表達相同意見。他以加拿大為例說明，每年到了年底，由於各醫院額度幾乎都用完了，若是非緊急狀況的醫療處置、手術，通通遞延到隔年1月1日，醫院才提供服務。

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回頭看台灣，洪子仁認為，若不想加拿大現象發生在台灣，首先就是要落實分級診療，尤其改變民眾過去30年來養成的高度自由就醫習慣，比方說把部分負擔在經轉診、未經轉診的差距拉大，提升民眾對基層醫療診所信心，否則這些大型醫院還是可能在實施個別總額制度下，發生成長率超過而被斷頭風險。

洪子仁說，目前個別醫院總額制度才上路2週多，就新光醫院而言，一切醫療服務活動都如常，有待觀察這一季（4、5、6月）後的狀況，根據醫療需求改變，再去做下一季因應對策。（編輯：吳素柔）1140417

洪子仁
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