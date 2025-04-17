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陽明交大高雄校區招生 電子與光子學程收100人

2025/4/17 15:55
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（中央社記者林巧璉高雄17日電）因應高雄市未來半導體產業發展，市府招攬陽明交大設高雄校區，16日起首度招生，由「學士後電子與光子學士學位學程」搶先釋出招生簡章，將招收100名學生。

陽明交大選定於左營人發中心及蓮潭會館舊址籌設高雄分部，面積約2公頃；地理位置佳，距離左營高鐵站5分鐘，鄰近楠梓產業園區等高科技廊帶。

根據招生簡章，學士後電子與光子學士學位學程分為「電子與AI應用組」、「光電與AI應用組」等2組，招生名額各50名，即日起報名至5月26日。主打非STEM（科學、科技、工程和數學）領域人才轉換首選，瞄準非理工人才。

招生簡章指出，除了現行招收非STEM領域學士以上畢業者外，另外開放生命科學學門、環境學門、數學及統計學們、工程與工程業學門、製造及加工學門、建築及營建工程學門，以及物理、化學及地球科學學門等STEM領域學士以上學位者報考。

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市府團隊預定在6月中完成人發中心整建作業。蓮潭會館旁既有停車場處規劃興建產學一館，為地下2層、地上7層的建物，計畫經費約新台幣13.98億元。

產學一館預計於2029年完工啟用，規劃設立科技教育中心、產學推廣中心及多項高科技實驗室，作為產學合作與技術創新平台，運用於半導體、AI人工智慧、5G資通訊、高速運算、淨零碳排等領域的研發與教學。（編輯：陳政偉）1140417

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