響應世界地球日 高鐵4/22贈3600棵樹苗

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（中央社記者余曉涵台北18日電）響應世界地球日，台灣高鐵今天宣布，將於22日在全台3個高鐵站各贈送1200棵樹苗，共3600棵，這些樹苗成長後預估可減碳約150公噸。

世界地球日定於每年的4月22日，是一項全球的環境保護活動，今年的世界地球日主題為地球力（Our Power，Our Planet）。

響應世界地球日，台灣高鐵今天發布新聞稿表示，攜手農業部林業及自然保育署共同舉辦「共植美好」贈苗活動，22日當天上午10時到中午12時，在高鐵桃園、台中及左營站3站各贈送1200株，總計將發送3600株台灣原生樹苗。

台灣高鐵說，鼓勵旅客從步行開始力行減碳，並多使用無紙化電子票證，凡於現場出示手機已下載的「T-EX行動購票」App或當日手機票證者，可再加領1株樹苗；若於4月1日至4月22日其中1天，手機或任何穿戴裝置中，走路步數超過8000步紀錄，也可再加領取1株（不挑苗種）。

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台灣高鐵指出，這次贈苗活動，桃園站發送樹苗為月橘、山黃梔及田代氏石斑木，台中站發送樹苗為月橘、小葉赤楠、野牡丹、短柱山茶、華八仙及台灣百合，左營站發送樹苗則為月橘、金門赤楠、厚葉石斑木、鵝掌藤、蘭嶼柿及蘭嶼羅漢松，展現台灣原生植物的多樣性，預估成長後可減碳約150公噸。

台灣高鐵表示，所有贈送的樹苗皆使用可分解的紙漿育苗盆或生物全分解育苗盆盛裝，方便旅客可將育苗盆連同樹苗直接放置到未來要移植的大盆中，待自然分解後轉化為養分，落實循環利用並兼顧環保便利。（編輯：李淑華）1140418