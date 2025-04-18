蘇花改中仁隧道4/30起試辦普通重型機車通行

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）公路局東區養護工程分局今天指出，台9線蘇花改中仁隧道將於4月30日起試辦開放普通重型機車（排氣量50～250c.c）通行，設有機車專用道，速限50公里，試辦至今年10月底。

蘇花改2020年1月全線通車，僅仁水隧道有開放機慢車通行，為兼顧不同用路通行需求，公路局擇定中仁隧道2022年9月開放大型重型機車通行，今年4月30日將試辦開放普通重型機車通行中仁隧道。

東區養護工程分局指出，中仁隧道試辦開放通行普通重型機車（排氣量50～250c.c），須走右側機車專用道，進隧道時開大燈，並與前車保持50公尺安全距離。

公路局東區養護工程分局金岳工務段長張芯瑋指出，中仁隧道為長隧道，考量效率與安全，已畫設獨立機車專用道，機車道和汽車道間設有50公分寬槽化帶。

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張芯瑋指出，中仁隧道內汽車最高速限70公里，普通重型機車速限50公里，試辦期間會搜集相關數據、民眾意見進行分析，試辦至今年10月底。

中仁隧道連接和中至和仁段，為雙孔單線隧道，長約4800公尺，2020年1月6日通車，目前開放小型車、大客車、大貨車及大型重型機車行駛，4月30日起試辦普通重型機車通行。（編輯：李淑華）1140418