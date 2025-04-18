全中運4/19台南亞太棒球場開幕 周邊將交管接駁

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（中央社記者張榮祥台南18日電）114年全國中等學校運動會明天將在台南市亞太國際棒球訓練中心開幕，台南市政府今天公布會場周遭交通管制時間、路段及接駁服務，且呼籲民眾多利用大眾運輸，以利通行。

睽違22年，今年全中運在台南，時間自19日至24日，預定19日下午5時20分在亞太國際棒球訓練中心少棒主球場開幕，以「榮耀派對」為主題。

市府今天發布新聞稿指出，開幕當天下午2時30分至晚上9時，亞太棒球場前環館路（長和路至慶和路）往東方向慢車道將實施交管，僅開放持有通行證車輛進入，參加開幕民眾應停車於長和路周邊成棒主球場停車場、長和路停車場、館安停車場及國立台灣歷史博物館停車場等指定區域，再步行前往會場。

因應機車停車需求，環館路（環館二路至慶和路）西向人行道將開放作為臨時機車停車區；東向人行道則因人潮聚集與步行需求，全面禁止機車停放。

此外，市府也規劃免費接駁專車服務，接送民眾往返永康火車站和會場；去程接駁車19日下午2時30分起每20分鐘發車，末班車是下午4時50分；返程接駁自晚上8時20分起人滿即發，末班車是晚上9時發車。

市府同時鼓勵使用YouBike前往，鄰近站點包括台灣歷史博物館、亞太棒球中心（少棒主球場）及五塊寮北柵岸紀念公園等。另可搭乘5路、18路、20路、905路及橘3公車至會場周邊地點。

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市警局當天下午3時起將在長和路、環館路及慶和路沿線部署警力，實施交通疏導與秩序維護。會場將實施入場安檢與人潮控管，並動員警力執行突發事件應處作業。

市府表示，全中運開幕典禮融合台南歷史和棒球元素，展現深厚文化底蘊；主舞台設計以棒球為主題，加入城牆意象的縣市手舉牌，象徵台南作為棒球重鎮的榮耀，且以震撼音樂和舞蹈，帶來難忘視聽盛宴。（編輯：李淑華）1140418