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吳德榮：週末偏熱水氣增 午後中部以北留意降雨

2025/4/19 08:48
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（中央社記者余曉涵台北19日電）氣象專家吳德榮今天說，週末偏熱，水氣增加，午後要留意局部短暫陣雨或雷雨，明天鋒面影響，仍有雨勢，溫度仍偏高，21日到22日氣溫升高，熱如盛夏。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面接近，中高雲增多，大氣不穩定，中部以北午後偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，溫度方面持續暖熱，西半部及金馬有起霧的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，明天受到微弱鋒面影響，中部以北午後偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，仍偏暖，西半部及金馬有起霧的機率。

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21、22日天氣好轉、氣溫升，吳德榮說，22日將創今年以來最高溫，大部分地區高溫達攝氏35度以上，熱如盛夏。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，23至26日另一波鋒面南下，再轉有局部陣雨或雷雨，天氣轉涼，這波持續的時間久、也不穩定，遇劇烈天氣的機率較高，27、28日鋒面遠離、天氣逐漸好轉。（編輯：李錫璋）1140419

吳德榮
吳德榮：天氣轉趨不穩定 北台氣溫微降吳德榮：22日前偏暖如夏 23日起鋒面南下轉雨
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