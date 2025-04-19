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學生增加 竹市府辦新進教師甄選共招考142名

2025/4/19 14:17
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（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）竹市府今天說，因應近年學生人數增加，各校提高對新進教師需求，在國中小以及幼兒園新進教師甄選招考142名，其中國中美術和體育等教師缺額採各校獨招。

新竹市教育處長林立生告訴中央社記者表示，即將9月迎來入學，面對學生人數增加情形，今年竹市國中小及幼兒園將行新進教師甄選，盼透過支持新進老師，以提升老師教學品質、正向管理及班級經營。

他指出，招考人數部分，國中教甄招考62名，國小暨幼兒園教甄開缺80名，在國中小教甄部分將參與中區策略聯盟聯合甄試，時間於25日起開放線上報名，初試在6月8日舉行，國小複試6月21日、國中複試6月22日。

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林立生表示，在國中教學項目，包含美術以及體育班，都將以各校獨立招考方式進行特殊選才，盼透過公平公開甄選機制，找到專業師資。

他說，透過新進教師甄選，將能更穩定學校推動課程，且可提供學生更全方位學習機會，並提升各校教師專長授課比率，確保學生受教權益。（編輯：林恕暉）1140419

林立生
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