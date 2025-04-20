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疫後旅遊新藍海 大型活動觀光經濟正夯
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活動觀光經濟4 / 世壯運為北市觀光注活水 估創造百億產值

2025/4/20 10:46（4/20 11:13 更新）
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圖為2025台北燈節在北門廣場「活力壯寶」燈組，為即將到來的2025雙北世界壯年運動會熱身。（中央社檔案照片）
圖為2025台北燈節在北門廣場「活力壯寶」燈組，為即將到來的2025雙北世界壯年運動會熱身。（中央社檔案照片）

想要好好看一場表演、看一場球賽…，目前巨星演唱會或棒球台灣隊出場，常常一票難求，許多人為了追星、精彩比賽、媽祖遶境、同志遊行、大型會展等等，會安排旅遊計畫或專程出國。在國際旅遊趨勢報告中，大型活動吸引旅客的效應，比疫情前更強大，人潮帶來龐大商機，也是促進觀光的新藍海。

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）為提振觀光，台北市政府鎖定鄰近國家參展、招攬大型會展舉辦並積極開發穆斯林市場，5月登場2025雙北世界壯年運動會預計吸引超過7.5萬人來台，整體可望創造百億觀光產值。

2025雙北世壯運5月17日至30日登場，屆時將有35種運動在7縣市的61個場館舉辦，共有來自逾百個國家的2.5萬名壯年選手報名參與。

世壯運發言人郭音蘭表示，依據歷屆賽事情形，每位選手平均會帶著2到3人同行，推算台北市在賽事期間將湧入超過7.5萬人，有望創造新台幣百億元產值。

郭音蘭指出，61個場館周邊已有超過2000家業者加入成為特約商家，推出選手專屬優惠，提供美食、娛樂、購物及藝文表演等各面向服務，數量仍在持續增加。

為了將人潮效益發揮至極致，郭音蘭說，團隊準備不同主題一日遊程，並針對場館周遭景點包裝半日自由行，選手也可搭配旅行社安排團體多日遊，或報名免費文化體驗行程，詳細資訊及報名方式皆已刊登在官網上，同時透過電子郵件向選手宣傳，以吸引選手多留在台北幾天。

除了舉辦大型活動，台北市政府觀光傳播局多管齊下，持續招攬國際旅客來台，包含鎖定周邊航程4小時以內的日本、韓國、新加坡、馬來西亞等國家主動出擊，積極參展宣傳攬客，同時輔導旅宿業者取得穆斯林友善認證，開發全球20億人口的穆斯林旅客市場。

觀傳局統計，自民國108年推動穆斯林友善景點暨旅宿輔導計畫至今，已累計輔導近百家旅宿業者及景點取得穆斯林友善認證，更年年舉辦開齋節慶祝活動，讓市民認識並親近穆斯林文化，進一步營造多元友善的城市氛圍。

此外，觀傳局指出，台北市擁有便捷的交通路網、安全且無障礙的環境、多樣化的食物及文化，具備各項推動會展產業（MICE）的條件，自民國97年起便提供贊助，鼓勵各項國際會議及展覽來台北舉辦。

觀傳局表示，今年單件活動最高贊助金額達200萬元，更新增「貓空纜車一日票」贊助方案，帶動會展觀光效益。

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不過，台北市旅館商業同業公會理事長趙一任表示，由於入境旅客人數遲遲未回升，旅館業仍處在寒冬，尤其今年更感受到住房率下滑，雖然部分地區偶有跨年晚會、台北燈節、大巨蛋演唱會等大型活動助攻，但整體而言平均住房率僅6成。

趙一任認為，國內旅客不太會連續在台北住宿多天，所以即便地方政府再怎麼努力推，國旅對台北市的效益仍然有限，還是得仰賴中央政府吸引國際觀光客來台，尤其是消費力道強的歐美國家。（編輯：陳清芳）1140420

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