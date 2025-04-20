美國辦機器人大賽 台南隊獲評審團特別獎

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）由台南市多所國、高中生組成機器人競賽團隊，參加在美國休士頓舉行的FIRST機器人競賽，經激烈資格賽後進入決賽，雖未奪冠，但獲大會「評審團特別獎」肯定。

代表隊指導老師楊文正今天透過新聞稿表示，此次參賽團隊由台南市北門高中、台南一中、新營高中、港明中學及麻豆國中等校學生組成。開幕戰前，機台就因運輸問題受損；在10場資格賽中，機台又被其他隊伍高速衝撞2次，導致受損。

楊文正指出，還好機台是隊員設計製作，所以都可以在第一時間換上備用品，並做完程式調校後立刻上場，順利完成所有賽事，讓到維修區觀察的裁判都覺得不可思議。

楊文正表示，此次代表隊的機台造價約為其他隊伍的1/10，與其他國家相較，理論上在競技方面應處於劣勢，但由於團隊成員仔細觀察及記錄每場對手隊伍優弱勢，並迅速擬定得分策略，補足機台劣勢，使整體賽事勝率維持在6成以上，甚至在機台第2次大修前，在聯盟排行榜是第3名。

楊文正指出，打完10場世界大賽資格賽後，團隊順利在來自世界各地共256支隊伍中脫穎而出，與美國密西根州代表隊同組聯盟往決賽邁進，最後雖沒能奪冠，但榮獲大會「評審團特別獎」殊榮。

楊文正表示，此獎項並非每年頒發，而且每次只有1隊能獲獎，獲獎標準是必須當屆所有評審一致同意，團隊雖未在競技項目奪冠，但團隊有良善價值觀、優雅專業精神，並在團隊合作、創造力、創新及工程設計過程均有傑出表現。

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楊文正指出，總統賴清德及副總統蕭美琴得知隊伍獲獎後，也於第一時間拍發賀電。參賽選手們都期望未來仍能在這個機器人競技最高舞台發光，再次為國爭光。

FIRST機器人競賽是由美國非營利性組織FIRST（For Inspiration and Recognition of Science and Technology）主辦，每年針對世界性議題設計機器人比賽主題，在全球舉辦針對不同年齡層分為6個系列機器人賽事。（編輯：戴光育）1140420