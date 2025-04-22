原民會辦遺址、生態調查維護計畫 表揚績優人員

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）原民會辦理原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫，去年建檔52處土地古道或傳統文化遺址，整理維護工作路線累計3743公里，今天在埔里鎮表揚計畫績優人員及單位。

原住民族委員會今天、明天辦理「原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」教育訓練暨評鑑頒獎，邀各縣市府業務主管、原住民族地區鄉鎮市區長、業務承辦員等260人參與，同時表揚計畫績優人員及單位，由原民會副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu主持。

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杜張梅莊表示，原民會2016年起成立執行計畫隊伍，從17隊增至今年24隊，每年提供原住民族地區約200個就業機會，去年執行成果包含原住民族土地古道或傳統文化遺址資料建檔52處、整理維護工作路線累計里程約3743公里、傳統生態資源永續利用超過3700公頃。

他指出，原民會透過會議與地方政府交流原住民族土地業務推動成效，同時表揚計畫績優人員及單位；感謝每一名成員奉獻原住民族土地山林國土、生態保育，並持續推動各項原住民族土地傳統遺址及生態資源永續利用，為族人打造健全自然發展環境。（編輯：戴光育）1140422