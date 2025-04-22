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台中阿嬤心臟無力喘吁吁 經治療可到戶外散步去

2025/4/22 17:56（4/22 18:41 更新）
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亞洲大學附屬醫院心臟內科主治郭勛南（左2）表示，體外反搏治療為非侵入性的心血管治療技術，主要用於改善心臟血流，對於患有穩定性心絞痛或心臟病的患者特別有效。圖為示意圖，與內文無關。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月22日
亞洲大學附屬醫院心臟內科主治郭勛南（左2）表示，體外反搏治療為非侵入性的心血管治療技術，主要用於改善心臟血流，對於患有穩定性心絞痛或心臟病的患者特別有效。圖為示意圖，與內文無關。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月22日
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）84歲黃阿嬤飽受胸痛胸悶所苦，走幾步就氣喘吁吁，近來多在客廳活動。就醫發現是典型心臟衰竭症狀，採非侵入性「體外反搏治療」，療程結束後，阿嬤可到戶外散步半小時。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師郭勛南指出，心臟衰竭因為心臟無力無法打出足夠的血液滿足身體需要，症狀包括容易喘、咳嗽、疲累，走沒幾步就得停下休息，甚至無法爬樓梯，嚴重者還會出現呼吸困難、水腫、心絞痛等。

郭勛南表示，部分患者初期時症狀不明顯，很多民眾認為是工作太累或精神不好而難以察覺，年長者更常誤以為是老化而輕忽病情，導致病況惡化耽誤就醫時間，等到發現時，心臟功能已經不可逆難以恢復正常。

郭勛南指出，以黃阿嬤為例，不僅血糖高、血壓高，還曾動過心導管支架手術，是心臟衰竭的高風險族群，加上年齡老邁且血管過於狹小，檢查後發現她的左心室射出分率只有20%（正常值60%以上），左心室擴張期指數也高達70mm（正常值為52mm以下）。

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患者住院給予適當藥物治療，情況仍無法顯著改善。經醫病討論後，建議安排「體外反搏治療」（EECP），第3週治療結束後，患者明顯覺得胸痛情形有減少、運動耐受度提高，以前稍微走久一點就會喘的情況也消失，全部療程結束後，精神、體力都變好。

郭勛南說明，體外反搏治療是一種非侵入性的心血管治療技術，用於改善心臟血流，對於患有穩定性心絞痛或心臟病的患者特別有效，原理是透過促進血液循環以提升心臟供氧效率。治療時患者會穿戴氣壓式的袖套，透過壓力反覆施加及釋放，藉由機械作用提高主動脈舒張壓，減低主動脈收縮壓，在不增加心臟負荷的情況下，使得心臟冠脈血流量增加，幫助心臟更有效地工作。（編輯：郭諭儒）1140422

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