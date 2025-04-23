彰化以北大雨特報 注意雷擊及強陣風

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（中央社記者張雄風台北23日電）中央氣象署今天上午發布大雨特報，持續至今天晚間，鋒面影響，易有短延時強降雨，彰化以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣。

氣象署並針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布山區暴雨災防告警，提醒已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天上午至明天鋒面在北部附近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，有「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率；上午仍偏暖，下午起轉涼。

吳德榮指出，25、26日鋒面再南移，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫再降、明顯轉涼；仍有「劇烈天氣」發生的機率。

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吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，27日鋒面逐漸遠離、天氣稍緩和，仍有局部雨；28日另一鋒面快速移入，有局部陣雨或雷雨的機率；29日山區午後有少量降雨的機率，30日、5月1日各地晴朗穩定，天氣逐漸好轉，氣溫逐日回升。

吳德榮提到。5月2日又有鋒面快速移入、天氣再轉變。模式末期的短波活動，模擬不確定性大，應注意其最新的調整。（編輯：李錫璋）1140423