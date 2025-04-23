加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賴總統追思方濟各 外交部全力爭取親赴教宗喪禮
首頁 / 生活

東部肝病死亡率高 門諾醫院遠距醫療車巡迴偏鄉

2025/4/23 10:59（4/23 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
門諾醫院慢性肝病防治中心日前將「遠距醫療巡迴車」駛入台東東河鄉，運用中央健康保險署東區風險移撥款，免費為鄉親進行肝臟纖維化篩檢，希望能加速早期發現、及早介入。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 114年4月23日
門諾醫院慢性肝病防治中心日前將「遠距醫療巡迴車」駛入台東東河鄉，運用中央健康保險署東區風險移撥款，免費為鄉親進行肝臟纖維化篩檢，希望能加速早期發現、及早介入。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 114年4月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）門諾醫院表示，東部地區肝病死亡率是全國平均的2至3倍，日前慢性肝病防治中心「遠距醫療巡迴車」駛入台東東河鄉，免費幫民眾肝臟篩檢，為偏鄉的肝病防治築起第一道防線。

門諾醫院今天表示，關懷花東民眾肝臟健康，運用中央健康保險署東區風險移撥款，主動出擊，將「遠距醫療巡迴車」駛入偏鄉，免費為鄉親進行肝臟纖維化篩檢，希望能加速早期發現、及早介入。

門諾醫院慢性肝病中心主任鄭穆良指出，這次在東河鄉的篩檢行動可視為去年巡檢的延續。行動檢測不僅把專業設備、醫療團隊帶到最需要的地方，主動出擊的服務方式，減少患者舟車勞頓的負擔，也提升對疾病的警覺與防治意識。

鄭穆良說，去年肝病中心針對常喝酒、有酒精依賴風險者，以抽血方式評估肝臟纖維化指標；而今年則鎖定已通報「高風險族群」，邀請他們至巡迴車或醫院進行二階檢測，精確掌握肝纖維化進程。

鄭穆良表示，台東地區2019年慢性肝病及肝硬化死亡率高達每10萬人有34.1人，遠高於全國平均每10萬人11.2人，凸顯偏鄉資源匱乏對防治成效的影響。

他說，雖然B、C型肝炎的篩檢與治療已有長足成果，但偏鄉地區「酒精肝」往往被忽略。過去5年，肝病中心根據健保署大數據與風險評估，發現酒精依賴者罹患酒精性肝炎後，若不及時發現與干預，罹患肝硬化甚至肝癌的風險將大幅提升。

此外，東河鄉與台東醫院成功分院距離近、往返便利，肝病中心檢測後一旦發現高度懷疑病例，即可轉介至成功分院胃腸科做超音波等進階診療。「兩院間都會在線上直接聯繫，讓病人無縫接軌治療。」鄭穆良說，精準又快速的轉介流程，是這次行動另一大亮點。

google news透過 Google News追蹤中央社

門諾醫院說明，慢性肝病中心還把篩檢融入各項社區活動。過去曾在槌球賽、長者共餐等場合設立檢測攤位，與居民互動。患者陳小姐分享：「因為活動在賽後抽血發現異常，進而接受進階檢查，非常感激這樣的機會。」

「肝臟是沉默器官，一旦出現不適，往往已是病情進展的徵兆。」鄭穆良指出，規律追蹤、適度運動、均衡飲食、不熬夜、節制飲酒，是最好的保護傘。門諾巡迴車將持續下鄉，和社區同仁並肩作戰，用行動證明小心肝，也能有大守護。（編輯：陳清芳）1140423

#中央健康保險署
#門諾醫院
#台東
#健保署
#東河鄉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：