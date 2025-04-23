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272團客因濃霧滯留馬祖 連江縣府加開夜航船班

2025/4/23 15:50（4/23 16:06 更新）
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馬祖南竿機場因受濃霧影響，23日中午12時26分起航班暫停起降，初估近300名旅客受影響，多為準備回台的旅遊團客。南竿機場候機大廳下午起湧入人潮，等候機場開場，現場秩序大致良好。中央社記者潘欣彤攝 114年4月23日
馬祖南竿機場因受濃霧影響，23日中午12時26分起航班暫停起降，初估近300名旅客受影響，多為準備回台的旅遊團客。南竿機場候機大廳下午起湧入人潮，等候機場開場，現場秩序大致良好。中央社記者潘欣彤攝 114年4月23日
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（中央社記者潘欣彤連江縣23日電）南竿機場因受濃霧影響，今天中午12時26分起航班暫停起降，導致272名團客滯留。連江縣政府交通旅遊局宣布，今晚加開台馬交通船「台馬之星」南竿往基隆夜航航班，疏運旅客。

連江縣今天因濃霧影響空中交通，南竿機場與北竿機場合計取消達7架次。而根據連江縣旅行商業同業公會統計，今天受天候影響的滯留馬祖團客共272人。

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由於正逢藍眼淚觀光旺季，南竿機場候機大樓中午起湧入大量旅客，絕大部分是準備回台的旅遊團客，在導遊陪同下旅客等待機場開場，至下午3時止，現場秩序大致良好。

為疏運滯留旅客，連江縣政府交通旅遊局下午3時10分宣布，今天晚間臨時加開台馬交通船「台馬之星」夜航疏運滯留旅客，晚間9時30分南竿福澳港出發，預計於24日清晨抵達基隆港。該航班於下午3時30分起開放線上售票，4時起於福澳港櫃台受理現場抽候補號碼牌，晚間8時30分開始候補作業。（編輯：林恕暉）1140423

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#南竿機場
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