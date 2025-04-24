健保擴大3癌免疫療法 最快6月上路逾3千人受惠

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）中央健康保險署今天公布，通過新增擴大給付免疫療法（IO），新適用對象包含非鱗狀非小細胞肺癌第一線、轉移性大腸直腸癌第一線及早期三陰性乳癌，最快6月上路，受惠逾3千人。

衛生福利部健保署4月17日舉行共同擬訂會議，今天公布免疫療法用於「非鱗狀非小細胞肺癌第一線」、「轉移性大腸直腸癌第一線」及「早期三陰性乳癌」，預估嘉惠約2700至3400人名癌症病友，以癌症暫時性支付專款挹注免疫療法年藥費約新台幣32.95億元。

健保署醫審及藥材組組長黃育文今天告訴中央社記者，新制力拚6月生效，預估能幫病人每年節省約171萬至247萬元，其中非小細胞肺癌（NSCLC）受惠人數約1591人至1930人，併用化療，人年藥費為196至247萬元。

至於轉移性大腸直腸癌（CRC），黃育文表示，預估受惠265人至587人，屬於單用，人年藥費為171萬元；三陰性乳癌（TNBC）受惠826人至897人，併用化療，人年藥費是172萬元。

健保審議藥品給付參考美國國家癌症資訊網，在2025年第三版非小細胞肺癌指引，免疫療法pembrolizumab成分藥品及atezolizumab成分藥品均分屬證據等級高。在第三期臨床試驗，轉移性非鱗狀非小細胞肺癌第一線治療，可顯著延長整體存活期中位數11.4個月。

根據健保署搜集資料顯示，2025年第一版大腸癌pembrolizumab成分藥品分屬Category 2A，三大主要HTA組織皆建議給付。在高微衛星不穩定性（MSI-H）或錯誤配對修復功能不足（dMMR）、無法切除或轉移性大腸直腸癌第一線治療，可顯著延長整體存活期中位數40.8個月。

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2025年第三版侵襲性乳癌pembrolizumab成分藥品分屬證據等級高及首選治療，三大主要HTA組織皆建議給付。在早期三陰性乳癌，顯著改善術後病理學完全療效反應率達13.6%。

健保署經過醫藥界、付費者代表及病友團體討論，同意免疫治療以簽訂藥品給付協議方式擴增給付規定。（編輯：吳素柔）1140424