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25日各地有雨 北部宜花低溫探20度

2025/4/24 16:46（4/24 17:06 更新）
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圖為台北市信義區下雨，民眾外出撐傘。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北24日電）中央氣象署今天指出，明天受到東北季風及華南雲雨區影響，各地要留意雨勢，溫度方面，北部及宜蘭，花蓮偏涼，高溫只有攝氏25度，低溫約在20度左右。

中央氣象署預報員陳姵安向中央社記者表示，明天東北季風影響，加上華南雲雨區東移，各地都有不定時的短暫陣雨，中部以北，宜蘭及花蓮有局部雷雨，也不排除會有較強的對流發生。

陳姵安指出，25日及26日北部、宜蘭及花蓮比較涼一點，高溫落在24度到25度，中部跟台東有28度到29度，南部在30度到31度，屏東近山區則有機會出現34度高溫。低溫方面，北部、宜蘭及花蓮約在20度到22度，其他地區在22到24度。

陳姵安說，27日起東北季風減弱，水氣減少，不過北部、東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區午後山區要留意短暫陣雨，白天溫度明顯回升，東半部高溫約26度到27度，北部27度到28度，中南部29度到32度。

鋒面28日再度通過台灣，陳姵安表示，鋒面通過後東北季風增強，各地都有短暫陣雨，中部以北有雷雨發生機會，並有機會出現局部較大雨勢，北部也會降溫，高溫約在25度到26度，其他地區略降1度左右。

陳姵安指出，29日東北季風影響，但水氣減少，各地多雲到晴，只有東半部、恆春半島有零星雨勢，午後中南部山區有陣雨，各地溫度在略降1度，但因為東北季風不強，所以降溫幅度不明顯。

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陳姵安說，30日及5月1日東北季風減弱，水氣減少，各地溫度回升。

另外，陳姵安提醒，明天起嘉義到桃園的沿海地區、恆春半島跟各離島要留意強風。中央氣象署也發布陸上強風特報，受到東北風增強，25日清晨至25日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。（編輯：陳政偉）1140424

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