早安世界》4100億特別條例納「社會支持」1670億 撥補台電千億

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4100億特別條例納社會支持 撥補台電千億

為因應國際情勢，強化經濟社會及國土安全韌性，行政院會24日通過規模新台幣4100億元的特別條例，將全數以歲計賸餘支應，不需舉債。行政院長卓榮泰說，包含產業支持匡列930億元；國土韌性1500億元，以及社會支持1670億元。社會支持項目內含撥補健保200億元、勞保100億元。卓榮泰表示，政府不斷聽到業者擔心電價浮動影響，以及關稅上漲的雙重衝擊，因此再次提出挹注台電1000億元，期盼減輕民眾負擔。（看完整報導）

綜所稅免稅額等齊調升 690萬戶享減稅紅包243億

5月報稅季將開跑，今年申報戶數估約690萬戶。基本生活費調升，加上免稅額、標準扣除額、特別扣除額都調高，整體減稅利益估新台幣243億元。網路報稅（含手機）提供全新快速申報流程，新增「稅額估算表」，估可帶動網路申報件數近600萬件，包含手機報稅250萬件。（看完整報導）

財政部：報稅房租支出扣除額免房東同意 須檢附契約書等3文件

今年5月綜所稅申報，房租支出扣除額首度改為特別扣除額。財政部說明，列報這項扣除額不需經房東同意，民眾申報時主要應檢附，包含房屋租賃契約、支付租金證明，以及承租人自住切結、或在承租地址辦完戶籍登記證明等3文件。（看完整報導）

25日各地有雨 北部宜花防局部雷雨低溫探20度

中央氣象署指出，今受到東北季風及華南雲雨區影響，各地要留意雨勢，中部以北，宜蘭及花蓮有局部雷雨，也不排除會有較強的對流發生。溫度方面，北部及宜蘭，花蓮偏涼，高溫只有攝氏25度，低溫約在20度左右。（看完整報導）

北檢聲押黃呂錦茹遭駁抗告成功 北院今再開羈押庭

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免提議書偽造案遭北檢聲押，經台北地院裁定駁回。案經北檢抗告，高院認為黃呂錦茹是否罪嫌不足，尚有研求餘地，24日撤銷原裁定，發回更裁。北院訂於今天上午10時再開羈押庭。國民黨表示，將全面協助黃呂錦茹進行接下來司法攻防。（看完整報導）

康橋單車隊遭逆向衝撞7傷 駕駛涉毒駕施用喪屍煙彈、海洛因

彰化縣蕭男開車逆向衝撞康橋單車隊，致7名學生受傷，23日依過失傷害等罪嫌移送地檢署；檢警初步調查，蕭男行車動態詭異危險駕駛，現場肇事車輛並遺留施用毒品器具，警方採集蕭男尿液及血液以最速件送驗，呈毒品陽性反應。檢察官訊問後，認蕭姓犯嫌涉施用毒品，毒駕肇事並逃逸，並涉公共危險、過失致重傷害等罪嫌重大，有逃逸、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。（看完整報導）

川普政策影響調查 聯準會褐皮書：美國部分地區物價漲、經濟活動減緩

聯邦準備理事會23日公布報告指出，美國部分地區已開始出現物價上漲和經濟活動減緩情形，因企業和家戶試圖適應總統川普意在重塑全球貿易局面的全面性又飄忽不定的關稅措施。目前聯準會仍採取觀望態度，在做出任何行動前，先觀察川普的關稅最終如何發展，以及價格和勞動市場如何變化。（看完整報導）

韓國前總統文在寅遭起訴 涉受賄500萬助前女婿獲任航空高層

前韓國總統文在寅24日因前女婿獲任航空公司高層相關賄賂罪名遭檢方起訴，檢方也依涉嫌行賄及瀆職，對前議員、易斯達航空創辦人李相稷提起公訴，並暫緩對文在寅之女和前女婿提起公訴。據同屬共同民主黨的議員轉述，文在寅認為這次起訴相當荒唐且毫無依據，可能是因為保守派前總統尹錫悅遭彈劾而進行的「報復性起訴」。（看完整報導）

中國居住證與定居證有何不同 差異一次看懂

陸委會最新函釋指出，若台灣民眾在中國大陸設有戶籍，將會喪失台灣身分，「設有戶籍」應包括持有「中國大陸居民身分證」與「定居證」。目前中國針對台灣民眾發行的各類「身分證明文件」主要為「台胞證」、「居住證」、「定居證」。這些證件的差異，中央社帶你一次看懂。（看完整報導）

0050通過分割案1拆4 每張價格可望降到4萬多元

為降低投資人入手門檻，元大投信2月中宣布啟動台灣ETF始祖元大台灣50（0050）分割計畫，24日透過書面方式召開受益人會議，以贊成率94.2%通過分割案，預計將以4倍進行分割，每股淨值將回到最初發行價新台幣36.98元附近。（看完整報導）

開箱老照片》國片「辛亥雙十」

「辛亥雙十」是為了慶祝中華民國建國70週年所拍攝的電影，由中央電影公司和香港邵氏影業公司合作攝製、丁善璽擔任導演，劇情敘述革命黨人在武昌起義中可歌可泣的故事。「辛亥雙十」兼顧史實與戲劇效果，服裝造型、美術設計極為考究，上映後廣受好評，並獲得71年第19屆金馬獎最佳劇情片等多項大獎。（看完整報導）

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