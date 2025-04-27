早安世界》賴總統指戰獨裁應去天安門 朱立倫揚言要罷免總統
賴總統指戰獨裁應去天安門 朱立倫揚言要罷免總統
國民黨26日下午在總統府前凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜，及多位國民黨縣市長和立委到場。朱立倫宣布，520後立院要立刻提出罷免總統。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤指出，罷免總統欠缺社會正當性，屆時當然投不同意票；民眾黨團副總召張啓楷表示，茲事體大，仍需進一步討論。總統賴清德在基隆受訪時則表示，如果真正要「戰獨裁」，應去對地方、找對人，應到北京天安門，至少到中國見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝。（看完整報導）
朱立倫赴中正一分局說明北檢案 警：違反集會遊行法函送
國民黨主席朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃26日在凱道活動結束後，步行至台北市警察局中正一分局說明17日北檢外抗議活動。警方表示，將依違反集會遊行法把3人函送台北地檢署偵辦，謝龍介另涉違反妨害公務罪嫌，相關案件公文預定下週函送至北檢。（看完整報導）
報稅季將至 房東、租戶與資產族申報權益一次整理
5月報稅季將至，今年最大變革之一是房租支出改列為特別扣除額，租屋族有感受惠。房東應妥善留存房屋修繕等因租賃而發生的費用相關憑證，以利抵稅，並記得將押金算入租賃收入；有殼族去年若有出售舊制房屋應主動申報所得，避免因短漏報而挨罰。（看完整報導）
今日氣溫回升北部上看30度 28日鋒面通過溫度略降
氣象署指出，27日東北季風減弱，各地氣溫明顯回升，北部高溫有機會達到攝氏30度左右。28日鋒面報到、東北季風增強，溫度又會略降，北部高溫約攝氏25度到26度，中南部相對影響小，高溫仍有攝氏30度以上。30日到5月3日西半部高溫有機會達到攝氏30度到33度左右，東半部也有攝氏28度到30度。（看完整報導）
教宗方濟各葬禮 逾50國領袖、逾20萬人齊聚梵蒂岡致哀
教宗方濟各葬禮26日在梵蒂岡舉行，現場逾20萬人齊聚致哀。美國總統川普、美國前總統拜登夫婦、烏克蘭總統澤倫斯基等各國政要參加，代表台灣出席的前副總統陳建仁與拜登談到台美長期合作關係與友誼，也與多個友邦、日本等理念相近國家特使互動。樞機團團長雷伊在殯葬彌撒中表示，方濟各是「一位走入群眾、向所有人敞開心扉的教宗」。葬禮儀式後，教宗靈柩先進入聖伯多祿大教堂，再依照教宗方濟各遺願，運往他指定的羅馬聖母大殿安葬，使他成為100多年來首位非葬在梵蒂岡的教宗。（看完整報導）
華爾街日報：美擬新範本 先與18國展開關稅談判
「華爾街日報」引述知情人士說法報導，為順利推進對等關稅談判，美國官員計劃採用美國貿易代表署準備的架構，內容列出談判的廣泛類別，包括關稅和配額、非關稅貿易壁壘、經濟安全等，將詳述對個別國家的要求。未來兩個月先在新架構下與18個主要貿易夥伴國談判，目前不清楚哪些國家會在美國貿易代表署的範本下展開談判，也不知道哪些國家會循其他方式談判。（看完整報導）
謠傳日本將有地震大海嘯 香港航班減少、日政府發文闢謠
漫畫家龍樹諒的作品「我所看見的未來完全版」預言「日本在2025年7月會發生真正的大災難」，很多香港人相信這個預言，前往日本旅遊的人數減少，有航空公司減少與日本的定期航班。日本內閣府防災官發文表示，以現有的科學知識，尚難以預測地震發生的特定時間與地點。（看完整報導）
加拿大通報非法殺海豚 屏東船長涉案10萬元交保
農業部漁業署接獲加拿大聯邦漁業及海洋部通報，有第二級保育類野生動物海豚遭非法獵殺。專案小組調查發現，去年6月間屏東縣吳姓船長在西北太平洋海域進行作業時，涉嫌指示船上外籍漁工宰殺海豚當誘餌，以提高鯊魚捕獲量。屏東地檢署訊後諭知吳男新台幣10萬元交保並限制出境、出海。（看完整報導）
台中天然氣遷管殘氣外洩閃燃8傷 市府開罰30萬令停工改善
台中大里區1處路口26日下午天然氣公司辦理遷管作業時，疑因施工不慎，舊管天然氣殘氣外洩閃燃，造成8工人燒燙傷、26戶家庭用戶一度停氣。勞工局派員到場實施職業災害檢查後，要求施工單位停工改善、開罰30萬元，並協助傷患處理後續事宜。（看完整報導）
台灣美景搬進大阪世博 叁式點雲技術描繪玉山日出嘉明湖星空
2025大阪世界博覽會，台灣TECH WORLD館布展單位之一的數位體驗設計團隊「叁式」，以點雲技術打造360度環形劇場影片，透過虛實手法描繪台灣玉山與嘉明湖，如實呈現森林與湖色外貌，讓參觀者身臨其境。（看完整報導）
開箱老照片》沙林毒氣侵襲捷運演習
沙林是無色、無味液體，極小濃度就可發揮極大毒性，揮發成蒸氣後即為毒氣，接觸後會造成肌肉、神經系統癱瘓，嚴重時可能會導致窒息死亡。1995年3月20日東京地鐵遭「奧姆真理教」成員施放沙林毒氣，造成14人死亡、超過6000人受傷。2000年4月27日北市府為預防類似事件帶來的災害，在捷運中正紀念堂站舉行全國首次化學防災演習。（看完整報導）
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- 2025/04/28 07:21
- 早安世界》賴總統指戰獨裁應去天安門 朱立倫揚言要罷免總統2025/04/27 07:29
- 2025/04/26 07:24
- 2025/04/25 07:50
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