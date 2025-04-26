朱立倫赴中正一分局說明北檢案 警：違反集會遊行法函送
（中央社記者劉建邦台北26日電）國民黨今天在凱道舉辦集會，國民黨主席朱立倫等3人在結束後步行至中正一警分局說明17日北檢外抗議活動。警詢後將依違反集會遊行法把案件函送北檢偵辦，3人離開警分局。
國民黨下午在凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，朱立倫致詞表示，總統賴清德只想消滅在野黨，國民黨反中共，也反綠共，520後立法院要立刻提出罷免賴總統。日前在台北地檢署外抗議活動，他遭內政部指定為首謀，待會就到警分局說明。
凱道活動結束後，朱立倫在國民黨立委謝龍介、發言人楊智伃及聲援群眾陪同下，步行至台北市警察局中正一分局。因步行至中正一警分局與凱道活動散場結束同時間，警方把原本規劃400名警力指派部份警力至中正一警分局前維護秩序。
朱立倫等3人抵達後，隨即進入警分局說明。國民黨立委傅崐萁等人在下午5時許現身向群眾喊話，許多聲援民眾在警分局外及對面站立喊口號。
期間中正一警分局官警持續以麥克風告知現場群眾及立委，朱立倫等3人已在警分局內接受警詢且有律師陪同，希望民眾保持和平理性，警分局前為交通要道，希望讓其他民眾能順利通行。
中正一警分局現場人潮在晚間6時許左右一度達高峰，警方持續以麥克風喊話，希望聚集民眾離去，但多名國民黨立委與大批媒體在警分局外守候。
朱立倫等3人約在晚間7時初走出警分局外接受媒體聯訪，朱立倫指出，3人被指定為首謀，但不為難警方，他要告訴社會的是以恐嚇、嚇阻手段讓人民不敢抗議，這是絕對無法達成的。
他表示，因為中華民國憲法保證人民有集會結社自由，但賴總統要沒收人民聲音、沒收集會結社自由，人民不會屈服會勇敢站出來，面對不知悔改的獨裁者，接下來的每一天都將是人民力量展現。
媒體詢問，指稱520後立法院要立刻提出罷免賴總統，是否會採修憲等方式。
朱立倫表示，所有能夠救中華民國、能讓台灣回到團結和平的所有方法都要努力，不能讓獨裁者毀掉台灣團結、破壞和平及傷害民主，甚至讓司法變成獨裁者工具，這是關鍵時刻，不只立法院要站出來，最後一定是要靠人民力量推倒獨裁。
他受訪後向現場群眾喊話，謝謝大家，持續為台灣民主自由奮鬥到底，獨裁者若不下台，一天不會終止。
朱立倫隨後搭上停在警分局外的車離去，現場群眾陸續在晚間7時30分左右主動解散。
中正一警分局晚間發布新聞資料指出，朱立倫、楊智伃及謝龍介於17日在台北地檢署前因違反集會遊行法，經通知於28日上午10時到案說明，但朱立倫等3人提前於今天下午5時36分偕同律師到場，晚間7時許離開。
警方表示，警詢都是依照刑事訴訟法規定進行，詢後將依違反集會遊行法等把3人函送台北地檢署偵辦，謝龍介另涉違反妨害公務罪嫌，相關案件公文預定下週函送至北檢。（編輯：戴光育）1140426
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