朱立倫赴中正一分局說明北檢案 警：違反集會遊行法函送

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（中央社記者劉建邦台北26日電）國民黨今天在凱道舉辦集會，國民黨主席朱立倫等3人在結束後步行至中正一警分局說明17日北檢外抗議活動。警詢後將依違反集會遊行法把案件函送北檢偵辦，3人離開警分局。

國民黨下午在凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，朱立倫致詞表示，總統賴清德只想消滅在野黨，國民黨反中共，也反綠共，520後立法院要立刻提出罷免賴總統。日前在台北地檢署外抗議活動，他遭內政部指定為首謀，待會就到警分局說明。

凱道活動結束後，朱立倫在國民黨立委謝龍介、發言人楊智伃及聲援群眾陪同下，步行至台北市警察局中正一分局。因步行至中正一警分局與凱道活動散場結束同時間，警方把原本規劃400名警力指派部份警力至中正一警分局前維護秩序。

朱立倫等3人抵達後，隨即進入警分局說明。國民黨立委傅崐萁等人在下午5時許現身向群眾喊話，許多聲援民眾在警分局外及對面站立喊口號。

國民黨立委傅崐萁（前中）與支持群眾等人在警局外喊口號聲援，大批警力戒備待命。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

期間中正一警分局官警持續以麥克風告知現場群眾及立委，朱立倫等3人已在警分局內接受警詢且有律師陪同，希望民眾保持和平理性，警分局前為交通要道，希望讓其他民眾能順利通行。

中正一警分局現場人潮在晚間6時許左右一度達高峰，警方持續以麥克風喊話，希望聚集民眾離去，但多名國民黨立委與大批媒體在警分局外守候。

朱立倫等3人約在晚間7時初走出警分局外接受媒體聯訪，朱立倫指出，3人被指定為首謀，但不為難警方，他要告訴社會的是以恐嚇、嚇阻手段讓人民不敢抗議，這是絕對無法達成的。

他表示，因為中華民國憲法保證人民有集會結社自由，但賴總統要沒收人民聲音、沒收集會結社自由，人民不會屈服會勇敢站出來，面對不知悔改的獨裁者，接下來的每一天都將是人民力量展現。

國民黨主席朱立倫（前中）26日在凱道集會活動結束後，與國民黨立委謝龍介（中左）、國民黨發言人楊智伃（中右）等人自行前往台北市警局中正一分局，針對日前北檢非法集會案進行說明，晚間步出警局後接受媒體訪問。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

國民黨主席朱立倫（白衣中）晚間走出警局時，多名立委在外聲援打氣。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

媒體詢問，指稱520後立法院要立刻提出罷免賴總統，是否會採修憲等方式。

朱立倫表示，所有能夠救中華民國、能讓台灣回到團結和平的所有方法都要努力，不能讓獨裁者毀掉台灣團結、破壞和平及傷害民主，甚至讓司法變成獨裁者工具，這是關鍵時刻，不只立法院要站出來，最後一定是要靠人民力量推倒獨裁。

他受訪後向現場群眾喊話，謝謝大家，持續為台灣民主自由奮鬥到底，獨裁者若不下台，一天不會終止。

朱立倫隨後搭上停在警分局外的車離去，現場群眾陸續在晚間7時30分左右主動解散。

國民黨主席朱立倫（左）26日在凱道集會活動結束後，自主與黨發言人楊智伃（右）一同赴台北市警局中正一分局，晚間步出警局受訪後即搭車離去。中央社記者張新偉攝 114年4月26日

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中正一警分局晚間發布新聞資料指出，朱立倫、楊智伃及謝龍介於17日在台北地檢署前因違反集會遊行法，經通知於28日上午10時到案說明，但朱立倫等3人提前於今天下午5時36分偕同律師到場，晚間7時許離開。

警方表示，警詢都是依照刑事訴訟法規定進行，詢後將依違反集會遊行法等把3人函送台北地檢署偵辦，謝龍介另涉違反妨害公務罪嫌，相關案件公文預定下週函送至北檢。（編輯：戴光育）1140426

國民黨主席朱立倫26日在凱道集會結束後主動前往台北市警察局中正一分局向警方說明日前北檢非法集會等案，抵達時現場大批媒體、警力與支持群眾等擠爆警局門口。中央社記者張新偉攝 114年4月26日