加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

加拿大通報非法殺海豚 屏東船長涉案10萬元交保

2025/4/26 16:46（4/26 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣吳姓船長指示外籍漁工捕撈並宰殺保育類海豚作為誘餌，以提高鯊魚捕獲量，屏東地檢署獲報展開調查，依違反野生動物保育法，訊後諭知吳姓船長以新台幣10萬元交保，限制出境、出海。（屏檢提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月26日
屏東縣吳姓船長指示外籍漁工捕撈並宰殺保育類海豚作為誘餌，以提高鯊魚捕獲量，屏東地檢署獲報展開調查，依違反野生動物保育法，訊後諭知吳姓船長以新台幣10萬元交保，限制出境、出海。（屏檢提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）農業部接獲加拿大通報海豚遭非法獵殺，屏東地檢署循線查獲吳姓遠洋漁船長指示外籍漁工宰殺海豚當誘餌，提高鯊魚捕獲量，訊後諭知吳男10萬元交保並限制出境、出海。

屏東地檢署今天新聞稿表示，接獲農業部漁業署通報，加拿大聯邦漁業及海洋部（DFO）請求協助，指稱有第二級保育類野生動物海豚遭非法獵殺。獲報後，相關單位合力組成專案小組偵辦。

專案小組調查發現，去年6月間吳姓船長駕駛遠洋漁船在西北太平洋海域進行作業時，涉嫌指示船上外籍漁工捕捉海豚，再將海豚宰殺後，利用血塊當誘餌，藉由鯊魚嗅覺靈敏特性吸引鯊魚，以提高鯊魚捕獲量。

屏檢指出，先於23日拘提遠洋漁船上的7名外籍漁工，25日上午持屏東地方法院核發搜索票，搜索遠洋漁船及吳姓船長位於東港鎮住處。

google news透過 Google News追蹤中央社

案經檢察官偵訊後，認定吳姓船長及7名外籍漁工均涉違反野生動物保育法非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪嫌，其中7名外籍漁工部分，諭知限制出境、出海及住居；吳姓船長部分，諭知新台幣10萬元交保，並限制出境、出海。

屏檢表示，近年已有多起國際組織揭露台灣漁船涉及宰殺保育類動物非法行為，嚴重損壞台灣國際形象，凡有蓄意獵捕保育類野生動物行為者，將偵辦不法行為，以維護海洋生態環境並彰顯法治精神。（編輯：戴光育）1140426

#加拿大
#屏東地方法院
#漁業署
#屏東地檢署
#屏檢
#農業部
#鯊魚
#海豚
屏東縣吳姓船長指示外籍漁工捕撈並宰殺保育類海豚作為誘餌，以提高鯊魚捕獲量，屏東地檢署獲報展開調查，依違反野生動物保育法，訊後諭知吳姓船長以新台幣10萬元交保，限制出境、出海。（屏檢提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月26日
屏東縣吳姓船長指示外籍漁工捕撈並宰殺保育類海豚作為誘餌，以提高鯊魚捕獲量，屏東地檢署獲報展開調查，依違反野生動物保育法，訊後諭知吳姓船長以新台幣10萬元交保，限制出境、出海。（屏檢提供）中央社記者李卉婷傳真 114年4月26日
延伸閱讀
蘇澳籍漁船又違法捕撈 起出鯊魚鰭5000公斤遭罰環團指漁船涉強迫勞動 漁業署清查2船欠薪已處分宜蘭漁船疑進日本領海遭登檢扣船 漁業署：繳擔保金後將獲釋NGO疑台售合法性不明鯊種 漁業署：符CITES要求
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：