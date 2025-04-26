加拿大通報非法殺海豚 屏東船長涉案10萬元交保

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）農業部接獲加拿大通報海豚遭非法獵殺，屏東地檢署循線查獲吳姓遠洋漁船長指示外籍漁工宰殺海豚當誘餌，提高鯊魚捕獲量，訊後諭知吳男10萬元交保並限制出境、出海。

屏東地檢署今天新聞稿表示，接獲農業部漁業署通報，加拿大聯邦漁業及海洋部（DFO）請求協助，指稱有第二級保育類野生動物海豚遭非法獵殺。獲報後，相關單位合力組成專案小組偵辦。

專案小組調查發現，去年6月間吳姓船長駕駛遠洋漁船在西北太平洋海域進行作業時，涉嫌指示船上外籍漁工捕捉海豚，再將海豚宰殺後，利用血塊當誘餌，藉由鯊魚嗅覺靈敏特性吸引鯊魚，以提高鯊魚捕獲量。

屏檢指出，先於23日拘提遠洋漁船上的7名外籍漁工，25日上午持屏東地方法院核發搜索票，搜索遠洋漁船及吳姓船長位於東港鎮住處。

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案經檢察官偵訊後，認定吳姓船長及7名外籍漁工均涉違反野生動物保育法非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪嫌，其中7名外籍漁工部分，諭知限制出境、出海及住居；吳姓船長部分，諭知新台幣10萬元交保，並限制出境、出海。

屏檢表示，近年已有多起國際組織揭露台灣漁船涉及宰殺保育類動物非法行為，嚴重損壞台灣國際形象，凡有蓄意獵捕保育類野生動物行為者，將偵辦不法行為，以維護海洋生態環境並彰顯法治精神。（編輯：戴光育）1140426