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早安世界》關稅談判重點 賴總統：提高對美採購天然氣石油

2025/4/23 07:20（4/23 07:39 更新）
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總統賴清德（右3）22日接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月22日
總統賴清德（右3）22日接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月22日
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關稅談判重點 賴總統：提高對美採購天然氣石油

總統賴清德22日會見環保團體代表時指出，因應美國公布新的關稅政策，對美國提高採購天然氣、石油等國家必要能源，既是接下來台美雙方關稅談判的重點，也是台灣強化能源自主、能源韌性的重要環節。（看完整報導

卓榮泰：總預算1584項凍結案全送出 盼立院解凍

行政院長卓榮泰表示，行政院各部會共有1584項預算凍結案、金額新台幣1381億元，他會要求各部會全部送出，請立法院短時間內解凍，同時對財劃法及總預算聲請釋憲。行政院發言人李慧芝解釋，過去一個月行政院無法提出解凍案，原因之一是總預算案刪減數無法確定所致。（看完整報導

在野高峰會朱立倫喊倒賴 黃國昌：倒閣救不了台灣

國民黨、民眾黨22日舉行「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，國民黨主席朱立倫提出因應關稅戰，包括支持提高新台幣880億特別條例金額等4大方向；台灣民眾黨主席黃國昌表示，應要求台灣與美國簽FTA。對於台北市長蔣萬安日前拋出倒閣說，黃國昌表示，倒閣救不了台灣，也沒辦法解決專制獨裁的力量；朱立倫強調，國民黨立場是倒閣、罷免等任何方式都不排除，不是單純喊倒閣，目標是要「倒賴」。民進黨批評藍白以關心產業、關心人民為名，卻變成政治潑髒水的作秀攻擊。（看完整報導

康橋國際學校單車隊彰化遭撞 肇事駕駛遭逮捕稱撿東西釀禍

康橋國際學校舉辦單車環台成年禮活動，約30名師生22日行經彰化時遭1輛逆向自小客車撞擊，造成7名學生及駕駛共8人受傷送醫，其中1名15歲男學生重傷昏迷指數3，搶救中。肇事蕭姓駕駛稱撿東西釀禍，因一度失聯，傍晚由警方依準現行犯逮捕釐清案情。（看完整報導

今天鋒面通過中部以北有雨 週末高溫降到2字頭

氣象署表示，23日鋒面接近，24日受鋒面影響，中部以北有較大雨勢，鋒面通過後緊接著東北季風增強，25、26日東北季風影響及華南雲雨區東移，全台有雨。氣溫方面，23日起因降雨影響，氣溫會逐步下降，25日起東北季風影響，北部整天約攝氏21度，東北部22度，中部27、28度，南部仍可達30度以上，預估最冷的時間點是26日清晨。（看完整報導

麻疹本土境外皆創6年新高 4起群聚均與越南相關

衛福部指出，國內上週新增2例麻疹確定病例，包含1例境外移入及1例本土。今年麻疹確診病例累計已11例本土、17例境外移入，兩者均為近6年同期最高，且17例境外、4起群聚均與越南有關，提醒民眾至越南旅遊後注意疑似症狀。（看完整報導

IMF上調台灣2025經濟成長率至2.9% 遠勝日韓星港

國際貨幣基金（IMF）公布2025世界經濟展望春季報告，內容指出重大政策轉變正在重塑全球貿易體系並引發不確定性，再次考驗全球經濟韌性，IMF預測今年全球經濟成長率為2.8%。報告預估台灣今年經濟成長率為2.9%，遠勝日本、韓國、香港及新加坡。（看完整報導

獨家／英國航艦打擊群啟程 指揮官：印太自由航行任何選項皆可能

英國航空母艦打擊群22日再度展開對印太區域的行動部署，除了與盟友夥伴操演，確保危機時刻的協同作戰能力，這次部署也是向敵對方做軍力展示。中央社訪問打擊群指揮官布萊克莫爾准將，針對是否前往台灣海峽、南海執行自由航行行動，布萊克莫爾表示，所有選項當然都存在。（看完整報導

教宗方濟各葬禮4/26舉行 川普等多國領袖將參加

教宗方濟各葬禮彌撒將在羅馬當地時間26日上午10時，在聖伯多祿大教堂前舉行。美國總統川普、法國總統馬克宏、巴西總統魯拉等多國領袖已表達將參加。法媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基也可能出席。（看完整報導

黃子佼涉持有兒少性影片 北檢再移送586個併案二審

藝人黃子佼涉購買持有2259個兒少性影像案，一審遭判8月，案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。另外，部分被害人身分不明、未報案，被一審退併辦，檢方再度移送高院併辦審理，有12人未成年共計586個影像。（看完整報導

開箱老照片》梨山機場試航

復興航空是台灣第一家民營航空公司， 民國54年與政府合作籌建梨山機場，在台灣觀光業尚未興盛的年代，由民間興建機場堪稱創舉。梨山機場建成後，復興航空引進8人座小型客機PC-6A，從台北起飛，35分鐘可抵達梨山，票價新台幣280元，但後來復興航空轉向包機服務，梨山機場也漸荒廢。（看完整報導

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