早安世界》教宗方濟各逝世享壽88歲 力倡和平推動教會改革
教宗方濟各逝世享壽88歲 力倡和平推動教會改革
羅馬天主教教宗方濟各21日逝世，享壽88歲。2013年3月13日他當選教宗，是近700多年來首位非歐洲出身的教宗，也是首位來自拉丁美洲與耶穌會的教宗。方濟各在梵蒂岡推動改革，積極提升天主教女性地位，對同性戀持較寬容立場，關懷貧苦移民、反戰、熱衷環保。接下來，教宗葬禮結束後2至3週，樞機主教團將在西斯汀教堂舉行教宗選舉秘密會議，選出新教宗。（看完整報導）
政院核定880億方案 融資利息減碼估1.2萬家企業受惠
因應美國對等關稅衝擊，行政院長卓榮泰21日核定新台幣880億元「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，調整貿易融資利息減碼，預估可讓1.2萬家企業受惠；外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款加碼等申請資格也放寬，只要今年一定期間的營收相較去年同期、去年下半年月平均或今年1至2月衰退達10%，都可申請。（看完整報導）
外交部：刪預算減護照採購 備存量確保民眾出國權益
外交部長林佳龍21日表示預算刪減影響護照印製量，外交部領事事務局說明，今年預算僅能支應購買185萬本空白護照，但預估今年將核發209萬本護照，缺額約25萬本，領務局將以依往例存控至少50萬本安全存量因應，確保民眾出國旅行權益。（看完整報導）
今各地炎熱留意36度以上高溫 23日轉雨持續至月底
氣象署表示，22日各地炎熱，雙北、南高屏及台東留意攝氏36度以上高溫。23日清晨起鋒面接近，接著東北季風增強，中部以北留意較大雨勢。25日、26日鋒面遠離，但東北季風持續影響，加上華南雲雨區東移，全台有雨。（看完整報導）
傳檢調將赴國民黨中央黨部 檢方澄清21日未搜索
北檢偵辦不實連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，黨主席朱立倫等人日前到北檢外抗議。內政部長劉世芳表示會依集遊法處理，警方會傳喚朱立倫、國民黨立委謝龍介與國民黨發言人楊智伃。有媒體報導，警方將在21日下午到國民黨中央黨部調查，台北地檢署發布新聞稿澄清，承辦檢察官21日並無指揮司法警察搜索某政黨中央黨部的偵查作為。（看完整報導）
美提議承認克里米亞歸俄國 烏克蘭面臨川普壓力
美國總統川普對俄烏停戰進程膠著漸失耐心，烏克蘭這週面臨壓力，須回應川普政府為促停戰所端出的提議，包括美國可能承認俄國2014年對克里米亞的兼併，以及排除烏克蘭加入北約。美方其他提議還包括將札波羅熱核電廠周圍的領土劃為中立區，由美方控制。（看完整報導）
法國紀錄片揭中共操控TikTok 疑用於監控和箝制民主
法國紀錄片「TikTok：影響下的社群」訪問近20位政治與地緣政治分析師、軍方、科技專家、記者等，追溯TikTok源頭，並探究其母公司字節跳動與中國共產黨的關係。專家指出，大數據成為中共監控、維穩、打壓民主及認知作戰的工具，用來鞏固中共權力並挑戰美國霸權。（看完整報導）
菲律賓總統府頒布通告 放寬官員與台灣交流限制
菲律賓總統府頒布備忘錄通告，放寬過去30多年來對政府官員與台灣交流的嚴格限制，以擴大吸引台灣投資與發展經貿合作的機會。除了總統、副總統、外交部長和國防部長之外，其餘政府官員若為經濟、貿易和招商目的，可在使用一般護照、不使用官方頭銜的前提下赴台；亦即菲律賓政府官員今後訪台，只需知會馬尼拉經濟文化辦事處，不再需要菲律賓外交部批准。（看完整報導）
標普對台展望穩定信評維持AA+ 地緣政治緊張不阻礙製造業發展
中央銀行發布新聞稿表示，標準普爾信評公司（S&P）最新報告將台灣長期主權信用評等維持AA+級，且展望穩定，儘管地緣政治緊張造成壓力，但不至於阻礙台灣製造業長期發展。報告指出，台灣央行貨幣管理健全，即使國內金融體系流動性充裕，台灣通膨率仍維持低而穩定，而且長期維持在亞洲國家最低之一。（看完整報導）
國安案件量刑提升 檢察總長邢泰釗籲修法填補法制漏洞
中共滲透手法日益細緻，軍檢警調戮力偵辦發展組織、反滲透等案件，過去卻有刑度偏低等爭議。但隨著辦案單位嚴格蒐證，近年國安案件平均刑度悄然上升，定罪率也提高。檢察總長邢泰釗認為國安法制仍有精進空間，國安與國防公務員若參與敵危組織該受罰，現役軍人向敵危組織表忠也應納入規範，以填補國安法制漏洞。（看完整報導）
開箱老照片》台灣登上紅白大賽第一人 歐陽菲菲享譽日本
民國60年歐陽菲菲赴日本發展，發行首張專輯便開紅盤，並榮獲日本唱片大賞「新人賞」。她曾連續2年入選NHK電視台年終「紅白歌合戰」，是首位登上紅白歌唱大賽的外籍歌星。民國67年4月，歐陽菲菲嫁給日本賽車選手式場壯吉，兩人分別在東京、台北舉辦喜宴，轟動台日兩地。（看完整報導）
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- 早安世界》教宗方濟各逝世享壽88歲 力倡和平推動教會改革2025/04/22 07:31
- 2025/04/21 07:44
- 2025/04/20 07:28
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