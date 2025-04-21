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早安世界》俄羅斯控烏克蘭違反復活節休戰 澤倫斯基指俄軍假裝遵守
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早安世界》俄羅斯控烏克蘭違反復活節休戰 澤倫斯基指俄軍假裝遵守

2025/4/21 07:44（4/21 07:47 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自facebook.com/zelenskyy.official）
烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自facebook.com/zelenskyy.official）
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俄羅斯控烏克蘭違反復活節休戰 澤倫斯基指俄軍假裝遵守

俄羅斯總統蒲亭宣布俄烏戰爭在20日復活節停火30小時，烏克蘭總統澤倫斯基回應願意遵守，但俄烏互控對方發動數百起攻擊，未遵守休戰協議。澤倫斯基指出，俄羅斯軍隊正假裝遵守蒲亭宣布的復活節停火協議，且同時持續發動夜襲，傷害烏克蘭前線。俄國國防部表示，烏克蘭違反休戰，發動逾千起攻擊，造成基礎設施損壞和平民死亡。根據俄羅斯國營的塔斯社，俄國總統府克里姆林宮表示，蒲亭沒有發布延長俄烏戰爭復活節停火的命令。（看完整報導

藍白22日辦在野領袖峰會 朱立倫黃國昌將會面

國民黨和民眾黨22日將舉辦「把民主還給台灣」在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌將出席。朱立倫表示，藍白將討論如何捍衛民主、司法改革，以及面對反惡罷、戰獨裁的策略與合作。黃國昌指出，面對國內政局動盪、人民生活痛苦、司法正義淪喪，在野不能坐視不管。民進黨發言人韓瑩回應，藍白企圖透過政治聯手將罷免連署造假的違法行為合理化、將司法調查污名化，這不是領袖峰會，而是「破壞民主聯誼會」。（看完整報導

今明各地晴到多雲局部高溫上看37度 23日起轉雨降溫

氣象署表示，21、22日白天逐日漸熱，高屏可能有局部攝氏36度高溫，台東因焚風上看37度。23、24日受鋒面影響，雨勢較強，北部及東北部降溫，25日白天北部再降溫，預估最冷的時間點是26日清晨，北台灣低溫約19度。（看完整報導

新血不來老血繼續撐 113年血庫供應醫院減2.3%

台灣血液基金會統計近10年國民捐血率，從民國104年的7.54%一路上升至112年達8.13%，113年卻反轉下降至7.84%。113年全年齡年平均捐血次數為1.82，40歲以下族群皆在平均值以下，年平均捐血次數最多的是65歲以上達2.94次，顯示血庫主力幾乎是中老年人，考驗血庫韌性。（看完整報導

川普要直接與習近平談 美中關稅戰達成協議愈來愈不可能

美國政治新聞網Politico報導，美國總統川普堅持與中國國家主席習近平一對一會談，而拒絕非官方的外交途徑，導致美中兩國愈來愈不可能就關稅戰達成協議。報導指出，由於缺乏實質接觸，兩國間有意義的溝通陷入僵局，威脅到短期內達成解決方案的可能性。（看完整報導

關稅、通膨引不滿情緒 川普經濟議題支持率寫新低

美國總統川普在民眾期盼經濟改善的氛圍中上任，3個月後，民眾情緒出現變化。美國財經媒體CNBC公布全美經濟調查，川普在經濟議題的整體支持率寫新低，49%受訪者反對川普的全面性徵收關稅政策、僅35%的人支持，另外，高達60%的受訪者不贊成他處理通膨的方式。（看完整報導

中國網傳輝達暫停供應5090D顯卡 法人：台廠影響有限

中國社群平台傳出輝達5090D顯卡暫停供應，引發熱議。法人分析，美國政府嚴禁美系AI繪圖處理器（GPU）銷往中國，中國消費市場轉向從高階顯卡著手，以達到提升AI推論實力的效果，使得顯卡價格飆升並缺貨；若輝達5090D暫停供應中國，台廠影響有限，仍可續受惠輝達RTX 50系列顯卡新品效應。（看完整報導

曼谷審計大樓倒塌 中鐵十局泰國公司中國籍股東遭逮

緬甸強震造成曼谷審計大樓倒塌，47人死亡。大樓工程由中國中鐵子公司中鐵十局承包，泰國特別調查局經過連日蒐證，19日逮捕中鐵十局泰國分公司關鍵人物張姓股東，是首度有人因此案被捕。（看完整報導

德國女籃隊長來台打職籃 瑪麗擁抱新文化再出發

德國女籃國家隊隊長瑪麗2024年底加盟台灣女子超級籃球聯賽的台元紡織隊，她在德國公共電視ARD播出的紀錄片中，分享在台灣職業聯賽展開新挑戰的心路歷程，從初來乍到的不安，到逐漸融入隊伍與台灣生活，這段跨文化之旅成為瑪麗籃球生涯中最特別的一站。（看完整報導

專題／疫後旅遊新藍海 大型活動觀光經濟正夯

COVID-19全球疫情告一段落後，各國旅遊趨勢改變，尤其大型活動帶動旅遊消費，顯著成長。有調查顯示，台灣在疫前大型活動經濟效益每場新台幣11億元，疫後更勝以往，巨星演唱會或棒球台灣隊出場，常常一票難求，人潮帶來龐大商機，也是促進觀光的新藍海。（看完整報導

開箱老照片》台灣國教之母高梓

高梓生於民國前10年（1901年），38年隨國民政府來台，主張教育「必須從紮根做起」的她選擇接任新竹師範附小校長，成為台灣第一位國小女校長。45年高梓轉任台灣省國民學校教師研習會首屆主任，任內協助1萬7000多名老師進修、成長，畢生推動體育教育與國教改革，被稱為「國教之母」。（看完整報導

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