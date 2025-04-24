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早安世界》台股大漲845.71點創收盤第2大漲點 科技股勁揚
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早安世界》台股大漲845.71點創收盤第2大漲點 科技股勁揚

2025/4/24 07:39（4/24 07:46 更新）
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台股23日收盤勁揚845.71點，僅次於10日大漲1608.27點，為歷史第2大收盤漲點。（中央社製圖）
台股23日收盤勁揚845.71點，僅次於10日大漲1608.27點，為歷史第2大收盤漲點。（中央社製圖）
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台股大漲845.71點創收盤第2大漲點 科技股勁揚

美國財政部長釋出美中關稅戰可望放緩的訊息，帶動美股大漲，台股23日收盤勁揚845.71點，創歷史單日第2大漲點。加權指數終場收在19639.14點，大漲845.71點，漲幅4.5%，成交金額新台幣2690.98億元。分析師指出，川普釋出與中國談判的善意，帶動美股及台股強彈；但等到美中政府正式宣布談判較有保障，而晶片關稅的不確定因素更不可忽視。（看完整報導

台鐵6月23日調漲票價表看這裡 北高自強號994元、台北花蓮583元

台鐵票價將在6月23日起調漲，平均調幅26.8%。台鐵23日在官網公布自強號、莒光號及區間車的票價表，其中台北-高雄自強號為新台幣994元、台北-花蓮為583元。台鐵表示，因持續推廣行政院通勤月票TPASS政策，短程通勤、通學旅客將不受票價調漲影響，中長程票價是遞遠遞減，影響有限。（看完整報導

外交部：賴總統指派陳建仁任特使出席方濟各喪禮

外交部23日宣布，賴總統指派前副總統陳建仁擔任總統特使，赴教廷出席26日舉行的教宗方濟各喪禮；陳建仁曾六度晉見方濟各，並獲教宗親頒教廷宗座科學院院士證章，與教宗關係深厚。（看完整報導

俄烏衝突逾3年 蒲亭首度鬆口願在前線停火

英國「金融時報」22日報導，俄羅斯總統蒲亭提出願意在目前的前線停火。美國總統川普此時正尋求兌現競選承諾，終結俄烏之間3年多的衝突。報導引述「知情人士」說法稱，蒲亭示意他會願意放棄俄方在頓內茨克、盧甘斯克、赫松和札波羅熱部分地區的聲索。（看完整報導

川普：未來對中國關稅將大幅降低 但不會是零

美國總統川普發動關稅戰，他22日表示，自己不會對北京打強硬牌，但中國必須和美國達成協議，否則將無法在美國進行貿易，若談不成協議，就由美國自己來制定協議。他也說，未來對中國的關稅會「大幅降低」，但不會是零。白宮發言人李威特指出，川普未軟化對中國的立場，美國不會單方面降低對中關稅。（看完整報導

明天至26日全台有雨 北部高溫降至23度

氣象署表示，24日受鋒面影響，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，南部地區為多雲到晴。25、26日東北季風及華南雲雨區影響，全台有雨，北部、東北部高溫下降至攝氏23到25度；27日天氣稍回穩，但28日又一波鋒面及東北季風影響再轉雨。（看完整報導

防中國在台洗產地 經濟部擬逐步加嚴MIT35%加值比率

為積極備戰台美對等關稅談判，針對美方關切中國洗產地問題，經濟部長郭智輝23日表示，未來汽車會比照電子資通商品，排除中國供應鏈。另外，郭智輝提到，現行貨品在台加值達35%即屬台灣製造（MIT）的規定，也會逐步加嚴提高，全面防堵中國在台洗產地。（看完整報導

國民黨北檢外涉違法抗議 鄭銘謙：檢方分他案偵辦

台北地檢署17日指揮調查局約談包括黃呂錦茹等4人，搜索國民黨台北市黨部等處；黨主席朱立倫號召黨公職、支持者前往北檢外集結，18日清晨離去。針對朱立倫涉違法抗議，法務部長鄭銘謙說，轄區警方已報請北檢指揮，檢察官分他字案偵辦中。（看完整報導

康橋車禍肇事駕駛 依過失傷害及公共危險罪嫌移送

彰化縣蕭姓男子22日開車行經埤頭鄉時，逆向衝撞康橋國際學校單車隊，導致7名學生受傷送醫。其中，1名15歲學生頭部大面積創傷，彰化基督教醫院22日初步手術後，該學生23日中午意識恢復穩定，下午轉院至台大醫院。肇事駕駛蕭男遭拘提到案，23日下午依涉嫌過失傷害和公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。（看完整報導

古林睿煬日職一軍初先發5.2局退場 遭3分砲狙擊5責失分

日職火腿隊台灣火球男古林睿煬初登板先發，首局受隊友守備失誤影響，古林遇亂流失掉3分，第二局投出旅日生涯首K，不過第6局遭3分砲狙擊。總計古林睿煬用104球投5.2局，被敲出9支安打，投3次保送、5次三振，失掉7分含5分責失。本場比賽吸引眾多球迷，火腿隊商品部「我來自台灣」應援毛巾熱賣，另外，球迷只要進場就能獲得「觀賽證明書」。（看完整報導

開箱老照片》東台灣醫學中心花蓮慈濟醫院破土

1984年4月24日，內政部長林洋港應邀主持花蓮慈濟綜合醫院破土開工儀式。花蓮、台東地區因地處邊陲，醫療資源遠不及西部地區。佛教慈濟功德會會長證嚴法師發宏願，要為東部民眾籌建現代化的綜合醫院，獲得海內外信徒和會員捐款贊助。花蓮慈濟醫院成立後，致力於守護東台灣偏鄉醫療，從花蓮、玉里、台東關山，延伸到嘉義大林、台北新店及台中潭子， 6大院區歷經22年陸續開業。（看完整報導

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