康橋車禍肇事駕駛 依過失傷害及公共危險罪嫌移送

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（中央社記者鄭維真彰化23日電）彰化縣蕭姓男子昨天開車行經埤頭鄉時，逆向衝撞康橋國際學校單車隊，導致7名學生受傷送醫，蕭男遭拘提到案，今天下午依涉嫌過失傷害和公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

康橋國際學校舉辦單車環台成年禮活動，昨天上午10時許車隊行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段時，遭蕭姓男子駕駛自小客車逆向衝撞，有7名學生受傷。

其中，1名15歲男學生頭部大面積創傷，彰化基督教醫院昨天初步手術後，男學生生命徵象穩定，今天上午昏迷指數由3升為8，中午意識恢復穩定，下午1時10分由彰基醫院安排轉院至台大醫院進行後續治療。

蕭姓駕駛昨天搭救護車前往雲林基督教醫院治療，隨即自行出院，原本預計要到案說明，但員警一度無法與他取得聯繫，因此報請彰化地方檢察署檢察官將蕭男拘提到案。

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蕭男昨天拒絕夜間偵訊，經留置一夜後，今天進行警詢。警詢後，依涉嫌過失傷害及公共危險罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

另外，針對有網友拍到其肇事前開車多次飄移、變換車道，質疑是否毒駕，彰化縣警察局北斗分局表示，不排除任何可能，已申請核發尿液及血液檢測鑑定許可書，對蕭男採檢送驗。（編輯：吳素柔）1140423