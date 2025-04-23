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25至26日全台有雨 北部高溫降至23度

2025/4/23 17:52（4/23 18:14 更新）
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圖為台北市南港區民眾撐傘在公園漫步。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象署表示，明天天氣與今天類似，25、26日東北季風及華南雲雨區影響，全台有雨，北部、東北部高溫下降至攝氏23到25度；27日天氣稍回穩，但28日又一波鋒面及東北季風影響再轉雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天降雨最明顯的時間只有在上午，因為鋒面水氣快速通過，台中以北地區都有短暫陣雨發生，午後已經趨緩。

黃恩鴻表示，明天仍受鋒面影響，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，南部地區為多雲到晴；預估明晚起東北季風增強。

黃恩鴻說，25、26日東北季風影響及華南雲雨區東移，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，北部及宜蘭地區有局部較大雨勢出現；南部、東半部為局部短暫陣雨。

黃恩鴻指出，27日東北季風減弱，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫陣雨；28日有另一波鋒面快速通過、接著東北季風增強，中部以北有較大雨勢，其他地區為零星短暫陣雨；29、30日轉乾，天氣大致為多雲到晴。

溫度方面，黃恩鴻說，今天南部地區、台東仍有30度以上高溫，其中以屏東縣內埔鄉三地門達36.5度最熱。

黃恩鴻提到，明天氣溫與今天類似，25、26日因東北季風影響，北部、東北部高溫約23至25度，低溫約20度左右，局部地區會再低1、2度；中南部、台東影響較小，高溫約28至30度，低溫22至24度。

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黃恩鴻表示，27日白天氣溫快速回升，各地高溫又回到30度左右；28日雖然有東北季風影響，但冷空氣不強，各地高溫略降1、2度；29日起高溫又回到30度左右。

黃恩鴻提醒，明天馬祖及金門、27日晚至28日清晨的中部以北地區易有局部低雲或霧，影響能見度。（編輯：陳政偉）1140423

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鋒面影響週末留意短暫陣雨 22日前高溫悶熱17日前日夜溫差大 18日起鋒面接近轉悶熱
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