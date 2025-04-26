早安世界》罷免涉不實連署 國民黨北市黨部黃呂錦茹、宜蘭黨部3人羈押禁見
罷免涉不實連署 國民北市黨部黃呂錦茹、宜蘭黨部3人羈押禁見
北檢偵辦罷免不實連署案，18日聲押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭駁，經北檢抗告，台北地方法院25日再開羈押庭，認定黃呂錦茹犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見。國民黨黨主席朱立倫說會持續抗告。另外，罷免綠委立委陳俊宇案疑涉幽靈連署，國民黨宜蘭黨部前書記長俞凌傑等3人坦承偽造文書，且有滅證與勾串共犯之虞，3人也都羈押禁見。（看完整報導）
囤房稅2.0首度開徵 自住優惠稅率設籍期限放寬至6月2日
囤房稅2.0今年5月首度開徵，原本若要適用較優惠的自住房屋稅率，須在3月24日前設籍，財政部考量今年新制上路，決定放寬期限，只要在6月2日前完成設籍，本期房屋稅仍可適用自住稅率。囤房稅2.0針對持有多戶非自住房屋者加重課稅，在各地持有愈多戶，稅率愈高。初步統計，今年期房屋稅非自住房屋開徵175.15萬件、稅額新台幣229.99億元，分別較113年期大增1.34倍與1.48倍。（看完整報導）
今全台仍有雨 27日東北季風減弱溫度回升、降雨趨緩
中央氣象署表示，持續受到東北季風及華南雲雨區東移的影響，26日白天各地仍有雨，北部偏涼。27日東北季風減弱溫度回升，北部及宜蘭約攝氏26度至29度，降雨趨緩，剩東半部要留意雨勢。28日鋒面再度通過，各地降雨機率提高，中部以北、東北部有較大雨勢。（看完整報導）
高雄托嬰中心改名重開再涉虐嬰 至少8受害、社會局罰48萬元
高雄楠梓區貝寉佳托嬰中心涉虐嬰，2名托育人員涉呼巴掌、強灌牛奶等，至少8人受害。其中一名施暴者楊女是累犯並冒用他人身分，她2020年開設托嬰中心虐童遭罰停業，去年改以丈夫的名字在原地重新開張，再度傳出兒虐事件。社會局表示，開罰楊女48萬元，且30年內不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。（看完整報導）
克什米爾恐攻致印巴緊張升溫 看懂主權爭端為何多年難解
克什米爾印度控制區的巴哈甘22日發生恐攻，武裝分子朝觀光客開火，至少26死。印度情報顯示，犯嫌為巴基斯坦恐怖分子。印度、巴基斯坦不僅互相採取外交報復撤銷對方公民簽證，也在邊境互相開火互嗆。克什米爾地區是誰的領土？為何成為兩國潛在危機？這篇帶讀者了解衝突經過與歷史脈絡。（看完整報導）
美學者：中共正試圖掌握台灣總統維安即時資訊
前美國中央情報局分析師孟沛德指出，中共長期關注台灣憲兵及總統維安體系，也從俄烏戰爭了解領導階層於戰時存續的重要性，再看共軍模擬台灣總統府的訓練，這一切目的在於即時掌握台灣總統的維安細節。孟沛德也示警網路滲透，中共過去試圖接觸及吸收政府官員，如今中共可直接入侵掌握大量個資的機構，如醫院及保險公司等，重點不只是防堵入侵，更須建立韌性。（看完整報導）
陳建仁赴梵蒂岡弔唁教宗 盼賴總統能參加新教宗就職
教宗方濟各辭世，26日將在聖伯多祿廣場舉行喪禮。前副總統陳建仁擔任台灣特使參加，25日早上搭機抵達羅馬後，在駐教廷使館陪同下，直接前往梵蒂岡聖伯多祿大教堂瞻仰教宗方濟各遺容，表達台灣人民與政府的哀思。陳建仁表示，盼方濟各在天堂繼續為台灣代禱，讓台梵關係愈來愈好，他也祈禱總統賴清德能親自參加新教宗就職典禮。（看完整報導）
6月2日起汽車考照加嚴 行穿線未停讓及指差確認扣分不及格
外界常質疑台灣駕照取得太容易，交通部公路局25日邀路權團體交流意見，規劃修正汽車道路駕駛考驗評分表，6月2日起新增行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認的扣分項目，考照者只要沒做到就不及格。（看完整報導）
長榮航空不服罷工求償3400萬 敗訴確定
桃園市空服員職業工會2019年發動長榮航空罷工，長榮航空向工會成員求償3400萬元，一審台北地方法院認定，罷工行為難認違反誠實信用或權利不得濫用原則，長榮航空請求無理由，判決駁回。二審仍維持原判，日前最高法院駁回上訴，長榮航空敗訴確定。（看完整報導）
楊勇緯重返國際賽柔道亞錦賽摘銀 最大目標是享受過程
台灣柔道好手楊勇緯去年巴黎奧運在8強止步，睽違近9個月重返國際賽場，25日在亞洲柔道錦標賽男子60公斤級連過3關挺進金牌戰，但不敵日本新星中村太樹，連兩年摘下銀牌。楊勇緯表示，心境上有找回國際賽的感覺，不管成績如何，享受過程是他現在最大的目標。（看完整報導）
開箱老照片》裕隆首批吉普車長途試車
1957年4月26日裕隆為首批自產吉普車舉行「台北高雄長途試車出發典禮」，當天晚上到台中留宿，隔日抵達高雄。1953年嚴慶齡創辦「裕隆機器製造有限公司」，首批吉普車與美國威利斯（Willys）公司合作，台灣戰後長期由政府主導投入汽車工業，此番研製成功獲政府高度重視，免徵裕隆所得稅3年以茲鼓勵。（看完整報導）
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- 2025/04/28 07:21
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