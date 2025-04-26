統測第一天缺考率5.51% 全教會指彰化考場監考失誤

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（中央社記者陳至中台北26日電）四技二專統一入學測驗第一天3節考完，科目缺考率最高為5.51%，和往年差異不大。全國教師會指彰化考場出現失誤，監試人員要求考生到休息區取身分證件，影響考生權益。

114學年度統測今天依序考專業科目、國文、英文，技專校院入學測驗中心（以下簡稱測驗中心）晚間6時發布新聞稿指出，今天考試流程順利，考場秩序良好，暫未接獲重大違規或突發事件通報。

測驗中心初步統計，全國共有8名考生突發傷病，分別到5間備用試場應試。今天考場違規最多的仍是攜帶手機等電子設備進入考場，將提報試務委員會討論處置方式。

全國教師會晚間發布新聞稿指出，今天國文科時，彰師附工至少有2間試場的考生，於進場準備期間，因沒有攜帶身分證件，被監試人員要求返回不同大樓的休息區取回證件，來回奔波耗費大量時間，加上倉促返回考場，影響了應試心情和作答表現。

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全教會指出，依據統測簡章，考生要攜帶准考證，身分證件則是供監試人員確認身分。如果沒有帶身分證件，只要監試人員確認身分無誤，仍可暫准應試，不該要求考生離場取證。

全教會說，事發後，有的考場讓考生延後一分鐘交卷，有的則沒有任何補救措施，建議測驗中心道歉、給予合理補償，並檢討考前試務講習，避免類似事件重演。（編輯：李亨山）1140426