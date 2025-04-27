台塑石化：28日起柴油漲0.2元 汽油不調整

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（中央社記者吳家豪台北27日電）台塑石化公司今天表示，國際油價均價小幅上漲，考量國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自28日凌晨1時開始，柴油批售價格每公升調漲新台幣0.2元，汽油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑油價調整後，加盟加油站參考零售價為92無鉛汽油每公升28.3元、95+無鉛汽油每公升29.8元、98無鉛汽油每公升31.8元、超級柴油每公升26.9元。

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台塑石化表示，受到俄羅斯對烏克蘭首都發動飛彈襲擊，地緣緊張情勢升溫，以及石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）考慮6月加快增產等多空因素影響，國際油價呈現震盪盤整走勢，均價小幅上漲。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自28日凌晨1時開始，柴油批售價格每公升調漲0.2元，汽油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。（編輯：蘇志宗）1140427