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竹東大禾埕上樑年底完工 多元空間打造客家新亮點

2025/4/30 18:56（4/30 21:01 更新）
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新竹縣竹東客家文化大禾埕建築案30日舉行上梁典禮，客委會主委古秀妃（左7）出席，目前工程進度約7成，預計今年底完工。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年4月30日
新竹縣竹東客家文化大禾埕建築案30日舉行上梁典禮，客委會主委古秀妃（左7）出席，目前工程進度約7成，預計今年底完工。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年4月30日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹竹東客家文化大禾埕建築案今天上樑，預計年底完工；客委會主委古秀妃出席說，未來民眾到此可感受客家氛圍，並期望結合周邊轉運站、行政中心，成為竹東新亮點。

竹東客家文化大禾埕工程案今天舉行上樑典禮，古秀妃、新竹縣副縣長陳見賢、國民黨立委林思銘、竹東鎮長郭遠彰等人出席。

古秀妃現場說，客委會於民國112年核定「竹東客家文化大禾埕計畫」，並支持經費新台幣4.6億元，而大禾埕建築物採取開放式、計畫滿足多方面需求，期盼完工後能滿足生活在客庄的客家人需求。

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新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州告訴中央社記者，現場打造為地上4層建築，並以環形鋼結構、挑高棚架，形塑客家意象，搭配綠地廣場及植栽牆建構綠色量體，串連台泥綠園道。

他說，後續在整體使用上，將結合展演、展售、餐飲、文創、青創基地等多元空間應用，目前工程進度約7成，預計今年底完工。（編輯：陳仁華）1140430

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