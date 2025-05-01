四技申請入學 2階資格審查暨學習歷程開放上傳

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（中央社記者許秩維台北1日電）114學年四技申請入學第2階段資格審查暨學習歷程備審資料上傳系統今天上午10時起開放，通過第1階段篩選申請生，須於各校系組規定的上傳截止日晚間9時前完成網路上傳。

學習歷程備審資料包含「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」及「自行撰寫及上傳資料」；「課程學習成果」及「多元表現」由申請生勾選後，學習歷程中央資料庫將釋出申請生的資料案到申請校系科（組）、學程審查。

有中央資料庫學習歷程檔案的申請生於每個校系（組）、學程上傳前，上傳系統會呈現申請生第1到5學期修課紀錄、第1到6學期「課程學習成果」及「多元表現」，申請生務必先於系統上瀏覽學習歷程檔案後，再審慎選擇「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」，上傳模式經確定送出後不得再改。

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技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿說，未具中央資料庫學習歷程檔案的申請生，備審資料上傳模式為「自行上傳PDF檔案」；申請生操作上傳過程製作系統操作手冊已公布在招生官網，提供申請生操作時參考。

技專聯合會表示，114學年四技申請入學管道3月27日公告第1階段篩選結果，通過篩選考生還須於5月15日到27日參加第2階段指定項目複試。（編輯：李明宗）1140501