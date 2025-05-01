2美籍遊客闖阿里山林鐵軌道 每人最重裁罰5萬

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（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）阿里山林鐵去年12月間行經獨立山路段時，因旅行社違法帶團行走鐵軌，1名遊客遭列車擦撞受傷；林鐵處近來積極取締，今天又發現2名美國遊客違規行走鐵道，依法處罰鍰。

阿里山林鐵於去年12月14日上午行經獨立山路段時，因旅行社違法帶團行走鐵軌，其中1名遊客拍照時違規進入軌道區，遭列車擦撞受傷送醫，主管機關依法處罰遊客及旅行社。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵處）今天發布新聞稿指出，阿里山林鐵自去年7月6日全線通車後，增開嘉義至阿里山往返列車，常發現民眾無視安全警示，冒險行走軌道，極易遭遇行駛中列車或作業台車，危及自身與行車安全，也違反鐵路法相關規定。

林鐵處自去年12月至今年4月，已會同嘉義縣警察局竹崎分局執行8次聯合取締，計有9名違規民眾受罰。

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林鐵處今天上午再度會同竹崎分局阿里山派出所，前往眠月線沼平車站至十字分道區段執行取締，當場發現2名前往眠月線美國籍遊客，違規行走祝山線鐵道進入眠月線台灣一葉蘭自然保留區；依鐵路法規定，將處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，為一人一罰，後續將由警方函送交通部鐵道局裁罰。

林鐵處提醒前往眠月線一葉蘭自然保留區的遊客，可搭乘林鐵至沼平車站下車後，沿著步道前往姊妹潭方向，再順著「塔山登山步道」指標，走到木棧平台登山口進入眠月線，即可抵達一葉蘭自然保留區。（編輯：陳仁華）1140501