金門國家公園成立30週年 辦聚落古厝走讀活動

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（中央社記者吳玟嶸金門3日電）金門國家公園今年成立30週年，管理處今天舉行古厝民宿節開幕式，處長鄭瑞昌表示，活動包含聚落走讀與體驗活動等，盼讓民眾認識不同聚落、古厝文化。

金門國家公園是以維護戰役史蹟、文化資產為主，兼具保育自然資源的國家公園，今年已成立30週年，金門國家公園管理處將傳統建築整修活化後，委託民間經營民宿至今也已20週年；「汝好！金門」金門國家公園古厝民宿節今天在水頭聚落舉行開幕式，鄭瑞昌、金門縣府秘書長陳世保等出席。

鄭瑞昌表示，金管處修復並交由業者經營古厝民宿約80間，「人進來了，閩南傳統文化也才能保存」，今年古厝民宿節活動包含聚落走讀與體驗活動，帶領旅客走訪水頭、珠山、古寧頭等聚落，盼能讓民眾認識不同的聚落、古厝文化，也為金門在地旅遊、閩南傳統文化保存盡一份心力。

金管處透過新聞稿表示，金門以保存完善閩南傳統聚落建築聞名，金門國家公園園區聚落現存眾多古厝，透過整修活化為特色民宿，讓這些老建築不再靜滯，而是成為旅客可以入住、與民宿主人互動、體會閩南古厝新故事的空間。

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金管處指出，5月10日下午在古寧頭聚落登場的聚落走讀導覽活動，包括體驗金門麻花捲、現烤高粱蛋塔、石蚵畫創作、旗袍換裝等內容，邀請旅客再度走入金門，體驗古寧頭聚落歷史文化。

金管處表示，古厝民宿節除規劃聚落走讀導覽，5月3日至26日可使用活動「LINE@電子集點卡」，透過參加聚落走讀活動、入住金門國公園標租民宿、賣店消費滿額等集點方式，累積點數兌換限量精美「陶喜杯」紀念品。古厝民宿節詳細活動資訊可至活動官網查看 （https://www.kingspread.com.tw/hellokinmen/）。（編輯：李亨山）1140503