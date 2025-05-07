苗栗台中彰化南投防大雷雨 太平山區暴雨留意溪水暴漲

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象署表示，鋒面影響，南投縣山區已有局部豪雨發生，新北至嘉義、宜花東有局部大雨；今天上午針對苗栗、彰化、台中、南投發布大雷雨即時訊息，並針對台中太平區發布山區暴雨災防告警。

中央氣象署今天上午發布大雷雨即時訊息，警戒區包含苗栗縣、彰化縣、台中市、南投縣，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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氣象署並針對台中市太平區頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布山區暴雨災防告警；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，提醒民眾留意溪水暴漲並儘速遠離，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署表示，鋒面影響，易有短延時強降雨，南投縣山區已有局部豪雨發生，今天新竹至嘉義、東半部地區及新北、桃園山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。（編輯：龍柏安）1140507