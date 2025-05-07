新北桃園14縣市大雨特報 北台灣舒適、南部悶熱高溫32度

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（中央社台北7日電）中央氣象署預報，今天持續受到鋒面影響，天氣不穩定，凌晨發布新北市等14縣市大雨特報。北部、宜蘭白天高溫攝氏23至24度，感受舒適；南部悶熱，高溫仍有30至32度。

氣象署預報，今天中部以北及宜、花地區雨勢可能會比較明顯一些，局部地區可能伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，並且有大雨發生的機率。

凌晨3時許，氣象署發布新北市、桃園市、新竹市縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等14縣市大雨特報。

溫度方面，中部以北、宜花地區降雨明顯，高溫會比昨天下降，北部、宜蘭白天高溫23至24度，感受舒適，中部、花東地區高溫26至28度，南部高溫仍然有30至32度，感受上還是比較悶熱一些；夜晚清晨中部以北、東半部低溫21至24度，南部低溫25、26度。

各離島也有短暫陣雨或雷雨。溫度方面，澎湖24至27度，金門21至24度，馬祖20至23度。

氣象署預報，東北風增強，新竹以北沿海地區、恆春半島及綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受到鋒面影響，環境風場為東北東風至偏東風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

其中，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1140507