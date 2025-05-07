高雄在地樂團長照巡演台語歌謠 中山大學偕企業資助

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（中央社記者林巧璉高雄7日電）國立中山大學管理學院大學社會責任（USR）計畫近日攜手企業，資助高雄在地樂團「六藝樂集」至11間長照安養機構巡演，透過演奏台語歌謠，撫慰510名長者與機構照護人員。

中山大學近日與雷科公司、高雄市兩岸合作事務促進會及德凡士科技工程有限公司合作，資助高雄在地樂團「六藝樂集」巡演圓夢計畫。中山大學今天發布新聞稿表示，圓夢實踐計畫讓青年在築夢過程中，共同建構高雄發展、翻轉社會並促進在地青銀共融。

中山大學公共事務管理研究所教授郭瑞坤表示，學校為善盡大學社會責任，推動「產學合創．在地共榮－共構地方永續協作平台2.0」USR計畫，並長期與雷科股份有限公司合作，自2020年起舉辦「翻轉．築夢．高雄」圓夢實踐計畫。

郭瑞坤說，此計畫逐步擴大合作規模，獲得高雄市兩岸合作事務促進會與德凡士科技工程有限公司等機構的肯定與投入，盼能共同提升高雄地方共榮；此次六藝樂集樂團在第4屆圓夢實踐計畫支持下，將經典台語歌謠與長者分享，同時反思高齡社會照護議題重要性。

高雄市兩岸合作事務促進會秘書長、中山大學校友胡美音指出，台語歌謠會不僅是單純演奏，而是透過音樂與歌唱喚起長者記憶，同時也是串連、療癒長者與照護員心靈重要活動；德凡士科技副總經理黃園珮認為，透過音樂表演來平衡身心靈，有助減輕長者心理壓力，並增強記憶力。

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六藝樂集團長林桐毅也是中山公事所校友，他說，演出過程經常遇到失智或失能長者；但仔細觀察後可發現，長者會因為音樂落淚或輕聲哼唱，「這也是我們繼續演出目的，希望透過台語歌謠，讓更多長者憶起往事，並給予更多力量。」

中山大學公事所強調，長照安養機構的長者多數無法輕易外出前往公共藝文場域欣賞音樂會，此次由六藝樂集主動到訪表演，讓長者能在機構中就近參與，提供可貴的難得體驗，也呈現大學USR計畫合作成果，盼有更多企業支持在地團體。（編輯：陳仁華）1140507