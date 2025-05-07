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醫師提醒女性40歲後荷爾蒙波動 失眠焦慮恐是警訊

2025/5/7 11:47
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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）女性進入40歲後，醫師提醒，隨歷經荷爾蒙波動、骨質流失、內分泌變化等一連串「靜悄悄」生理轉變，當出現睡眠障礙、焦慮、記憶力下降與情緒起伏等症狀，恐是健康警訊莫輕忽。

執業健康管理機構醫師蔡美莉今天透過新聞稿指出，臨床觀察許多女性進入40歲後，身體悄悄累積風險訊號，卻因照顧家庭、工作壓力，甚至是「不想麻煩子女」的心理，選擇忽視不適症狀。

最容易被忽略的女性3大健康隱憂，蔡美莉說，包括骨質疏鬆、甲狀腺異常與荷爾蒙失衡，這些看似沉默的身體警訊，一旦錯過黃金治療期，往往難以挽回。

蔡美莉強調：「女性荷爾蒙就像身體的指揮中心，當它逐漸減少時，會牽動骨質密度、甲狀腺功能、代謝與情緒狀態，這些改變常常沒有明顯症狀，卻影響深遠。」

當女性荷爾蒙失衡，蔡美莉說明，可能帶來睡眠障礙、焦慮、記憶力下降與情緒起伏，甚至影響皮膚與代謝，但這些變化常常被視為「正常老化」。

此外，蔡美莉表示，根據衛生福利部資料，女性骨質流失速度約比男性早10年，尤其在停經後的頭5年，骨密度會快速下降，許多女性第1次發現骨質疏鬆，常常是因為跌倒骨折才就醫。

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而甲狀腺為身體代重要調節器，蔡美莉提醒，女性罹患甲狀腺疾病的機率為男性的4至6倍，尤其在40至60歲之間最為高發，甲狀腺功能異常會影響心跳、體重、情緒甚至月經週期，但許多人誤以為只是工作壓力或年紀增長導致的不適，因此延誤診斷。

她建議年過40歲女性，就算沒有前述症狀，也可就醫諮詢專業意見，釐清身體調節問題與更年期過渡狀況，及早介入調理，不僅能早期發現潛藏問題，更有助量身打造健康生活方案。（編輯：龍柏安）1140507

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