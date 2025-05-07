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遠通電收示警 欠費通知未提供車號有詐

2025/5/7 15:00
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（中央社記者黃巧雯台北7日電）近期有民眾收到自稱為遠通電收的電子郵件，要求繳交欠款，並附帶繳費連結，欲騙取信用卡資訊並盜刷。遠通電收今天提醒民眾提高警覺，若收到欠費通知未提供車號，可視為詐騙訊息。

近期有不肖詐騙集團冒用遠通電收名義，透過簡訊或E-mail發送假冒的停車費欠費通知，甚至連機車車主也成為受害對象，根據遠通電收統計，今年4月客服接獲民眾疑似收到詐騙簡訊或郵件通報數，較3月增加2倍。

遠通電收發布新聞稿表示，近期詐騙手法多以「ETC停車費扣款失敗」為由，誘導民眾點擊附帶的繳費連結或偽冒網站頁面，藉此騙取信用卡資訊並盜刷，民眾若收到簡訊或E-mail中「開頭未顯示車號」且「內含繳費連結」，應立即提高警覺，透過遠通電收管道查證，包括下載ETC App或uTagGO App查詢停車紀錄。

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遠通電收提醒民眾謹記2大防詐原則，民眾收到通行費或停車費催繳或欠費通知，若「未提供車號」，一律視為詐騙訊息，請勿理會。

遠通電收建議，民眾可同步申辦「eTag自動儲值」與「eTag停車扣繳」2項服務，讓通行費與停車費皆採信用卡自動扣款，只要卡片有效，幾乎不會產生欠費，一旦收到催繳通知，即可辨識為詐騙。（編輯：李亨山）1140507

#詐騙
#遠通電收
#ETC
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