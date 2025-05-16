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台南龍舟賽5/27起連5天登場 黃偉哲開光點睛

2025/5/16 10:34
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（中央社記者張榮祥台南16日電）2025台南國際龍舟錦標賽5月27日起連5天在台南運河登場，台南市長黃偉哲今天在安平開台天后宮為龍舟開光點睛，也向媽祖祈求賽事圓滿順利。

端午節龍舟賽事前，台南龍舟依往例陳列於安平開台天后宮廟埕，今年備有8艘大龍舟及4艘小龍舟，廟方昨晚舉行「淨油除穢科儀」，黃偉哲今天再開光點睛，預祝參賽隊伍取得佳績。

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2025台南國際龍舟錦標賽共121隊2792名選手參賽，競賽組別分為大型龍舟及小型龍舟2類，大型組別包含公開男子組9隊、公開女子組6隊、高中（職）男子組9隊、國中男子組4隊、大專院校組16隊、工商團體組的企業類組12隊及社團類組16隊、公教組10隊；小型龍舟賽則有公開男子組30隊及公開女子組9隊。

賽事期間主會場將設置美食、農特產、文創市集與體驗活動區，還有連日藝文表演。火舞團將於5月27日開幕當天以「龍耀陸海空」火舞烈焰，祈願國泰民安。（編輯：方沛清）1140516

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