新北市國小暨幼兒園教師甄選登場 到考率9成5

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市政府教育局今天表示，新北市114學年度國小暨幼兒園教師甄選今天登場，共吸引4359名考生報名，到考率95.04%，逾4000人爭取541名的正式教師缺額。

新北市政府教育局發布新聞稿，教育局長張明文表示，新北市為歷年全國教師甄選開缺最多城市，今年再度釋出541個缺額，積極延攬全國各地優秀師資加入新北教育行列。

他表示，為強化學生支持系統，提供優質特教服務，今年特教與輔導類教師缺額高達152人，創全國最多，顯示新北市對特殊教育及學生社會情緒學習的高度關注與投入。

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教育局表示，除持續擴增正式教師教甄名額，也積極與全國師培大學合作培育公費生，近5年陸續提列近百名公費生名額，並優先媒合至偏遠區域或有高度師資需求的學校，期盼透過系統性的專業師資養成管道，實現城鄉教育均衡，讓孩子都能享有優質師資。

教育局表示，本次教甄初試成績將於5月20日下午9時前，公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統。初試錄取名單將於5月22日下午9時前公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統及自強國小網站首頁，期待優秀教師一同加入新北市教育的大家庭。（編輯：李錫璋）1140518